Ferrari , tira aria di rivoluzione. Rimpianto Ferrari. Ha fallito la rincorsa alla Mercedes. Impresa sfumata di 3 punti. Sipario calato su una stagione da dimenticare .

Il gran capo del Cavallino, il francese Fred Vasseur chiamato a migliorare i risultati del predecessore Mattia Binotto, non ce l’ha fatta. Anzi.

Nella stagione precedente – sempre irraggiungibile la Red Bull di Verstappen – la Ferrari aveva concluso davanti alla Freccia d’argento tedesca. E come dice il biografo (non autorizzato) della Rossa, il creativo e fervido Leo Turrini – interprete del “popolo rosso” – vanno comunque concesse al parigino delle attenuanti.

E scrive:”Il simpatico Fred si è trovato nella identica situazione di un allenatore di calcio chiamato a subentrare in corsa ad un collega esonerato a causa delle troppe delusioni. Cioè la squadra l’ha fatta un altro, nel caso specifico pure la macchina era già stata confezionata. Vasseur ha ereditato con beneficio di inventario: emettere una sentenza adesso sarebbe un gesto figlio della ingenerosità”. E allora? Come raddrizzare la barca?

RIVOLUZIONE ANNUNCIATA

A Maranello tira aria di rivoluzione. Già tutti al lavoro per un 2024 da protagonista. Vasseur anticipa qualcosa:”Per lottare con la Red Bull va migliorato ogni dettaglio”. Ergo, sono previsti interventi a tutto campo. La Red Bull nel 2024 ripartirà da 21 successi su 22 gare. Come ridurre tanto gap?

SETTE INTERVENTI PER SVOLTARE

Si lavora su un disegno stile Red Bull.È il progetto 676. “La macchina del prossimo anno sarà diversa” (Vasseur dixit). Ma diversa come? Sette i punti nel mirino. La svolta è vicina?

1. SOSPENSIONE – La sospensione posteriore sarà “push rod” abbinata ad una nuova scatola del cambio.

2. NUOVE FIANCATE – Seguiranno il concetto del profilo spiovente.

3. NUOVE IMBOCCATURE – Quelle delle fiancate avranno una sezione frontale ridotta.

4. SOSPENSIONE ANTERIORE – Adotterà lo schema “pull rod”, come Red Bull.

5. RETROTRENO – Aerodinamica ampiamente modificata.

6. EFFETTO “ANTI DIVE” – Per annullare l’abbassamento della vettura in frenata. Lo scopo è quello di rendere il fondo insensibile alle variazioni della altezza da terra. Insomma gli ingegneri di Maranello vogliono evitare il cosiddetto “porpoising”,cioè il saltellamento, come dicono quelli dei box. Evitare un male che ha afflitto tutte le nuove monoposto a effetto suolo; tutte,tranne la macchina di Verstappen.

7. MUSO E FONDO – Saranno radicalmente diversi. Si punta a ridurre beccheggio e saltelli per arginare il degrado delle gomme.

LA CATENA DI COMANDO DELLA SCUDERIA

L’organizzazione dei vertici del team Ferrari, salvo colpi di scena, sarà la seguente:

VASSEUR – Team principal e general manager, 55 anni, ex Renault e Sauber, operativo alla Ferrari dal 9 gennaio 2023. Siede sul trono che fu del leggendario Mauro Forghieri (1935-2022), l’ingegnere del grande Enzo . Inguaribile ottimista.

I DIRIGENTI PRINCIPALI –

DIEGO IOVERNO – Ha preso il posto di direttore sportivo occupato da Laurient Mekies.

ENRICO GUALTIERI – Responsabile power unit.

DIEGO TONDI – Leader della aerodinamica, a Maranello dal 2012.

ENRICO CARDILE – Direttore tecnico,responsabile Area telaio.

ENRICO RACCA – Ingegnere piemontese, responsabile catena fornitori.

LUIGI FABRONI – Fedelissimo di Binotto, responsabile delle operazioni in pista.

MATTEO TOGNINALLI – Lombardo di Sondrio, è il capo degli ingegneri di pista.

FABIO MONTECCHI – Capo progetto telai. Figura chiave. Ha sostituito David Sanchez.

Ci sono poi gli ingegneri dei due piloti: Xavi Marcos per Leclerc, Riccardo Adami per Sainz.

RAVIN JAIN -Ingegnere inglese, classe 1995, e’ il responsabile delle strategie. È lo stratega del muretto.