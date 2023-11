Formula 1, fenomeno Verstappen. Vince anche il GP Abu Dhabi dominando dall’inizio alla fine.

È la sua vittoria n.19 della stagione. Un record. Sul podio la Ferrari con Leclerc (secondo). Stagione conclusa col secondo posto della Mercedes nel campionato costruttori. Ma soprattutto stagione conclusa col terzo titolo iridato consecutivo del pilota olandese. A 26 anni Verstappen (185 Gp disputati, 54 vinti, 98 podi) ha ancora margini di miglioramento.

GRIGLIA DI PARTENZA

In prima fila i due leoni: pole Verstappen, Leclerc accanto; il monegasco ha sfiorato l pole cedendola al Tulipano per 132 millesimi. In seconda fila due motori Mercedes: Piastri (3), Russell (4).

In terza fila Norris (5) e l’Alphatauri di Tsunoda (6). Dietro di loro Alonso (7) e Hulkenberg (8). La Red Bull di Perez (9) e l’Apine Renault di Gasly(10) in quinta fila davanti al Re Nero Hamilton (11) e Ocon 12).

A seguire: Stroll (13),Albon (14), Ricciardo (15), Sainz (16) Magnussen (17), Bottas 18). Ultima fila: Zhou (19 e Sargeant (20).

FAIRPLAY DI PIERRE GASLY

Va detto, anche per ricordare l’aria che tira nel Circus all’ultima giornata. Il francese gran signore. In lotta per la pole, Gasly ha azzardato una audace .traiettoria.

L’australiano Oscar Piastri, lanciatissimo, lo ha ostacolato. Davanti ai giudici Gasly ha “graziato” il collega impetuoso, salvandogli il terzo posto.

VERSTAPPEN CACCIATORE SERIALE DI RECORD

Il fenomeno olandese già a Las Vegas (Gp USA, 19 novembre) aveva dato segnali di insaziabilità centrando il record stagionale di 18 vittorie, (cinque in più di qualunque altro pilota nella storia della Formula Uno), 20 podi e 951 giri in testa.

Un trittico di primati che incornicia il suo terzo titolo iridato. Ma c’è la netta sensazione che voglia continuare, il Tulipano è senza limiti. Oltretutto ha una Red Bull che al momento è superiore a tutte.

GARA SENZA STORIA

O meglio: la solita storia. Dominio totale di Verstappen che chiude la stagione della Formula Uno 2023 con la 19 esima vittoria. Primo al traguardo di Abu Dhabi davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez e alla Ferrari di Leclerc.

Il Tulipano ha coronato una annata senza rivali, senza storia e senza discussioni. Saluta il 2023 con 575 punti, 290 in più del secondo classificato e una lunga serie di record infranti. Anche a Yas Marina, sul Golfo Persico il tre volte iridato ha lasciato soltanto le briciole agli avversari.

Gli è bastato un giro per parare gli assalti di Leclerc. Poi come d’abitudine ha preso il largo. Leclerc ha conquistato il sesto podio stagionale (+1 in Sprint Race).Ma che non è bastato a portare a compimento l’ambito sorpasso sulla Mercedes nella classifica costruttori.

Da dimenticare il week end di Carlo Sainz che ha chiuso con un ritiro: lo spagnolo, che partiva 16esimo dopo la disastrosa qualifica di sabato, è stato richiamato al box dalla Ferrari.

CLASSIFICA FINALE PILOTI

Verstappen 575, Perez 285, Hamilton 234, Alonso 206, Leclerc 206, Norris 205, Sainz 200, Russel, 175, Piastri 97, Stroll 74.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 860, Mercedes 409, Ferrari 406, Mc Laren 302, Aston Martin 280, Alphine 120, Williams 28, Alphatauri 25, Alfa Romeo 16, Haas 12.

ORDINE DI ARRIVO

1.Verstappen 2. Leclerc (+15”9) 3. Russell (+20”3)4. Perez (+21”4) 5. Norris (+24”2)6. Piastri (+31”4)7. Alonso (+39”5) 8. Tsunoda (+43”0) 9. Hamilton (+44”4) 10. Stroll(+55”6).