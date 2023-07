Formula 1, Max Verstappen ha vinto anche in Belgio, A modo suo, cioè in carrozza. Ottava vittoria consecutiva., 12esima vittoria di fila per la Red Bull che batte il record McLaren del 1988. Bene la Ferrari. Per Leclerc è il terzo podio stagionale.

GRIGLIA DI PARTENZA CON LECLERC IN POLE

Leclerc è scattato dalla pole, Verstappen (dominatore sabato 29 della Sprint Race, secondo Piastri) in terza fila accanto alla McLaren di Piastri che alla vigilia ha centrato il primi podio della sua giovane carriera. Davanti a loro, in seconda fila, Hamilton e Sainz. Dunque due Ferrari nei primi quattro posti.

Due Red Bull nei primi sei. Perez a fianco di Leclerc. Quarta fila con Norris e la Mercedes di Russell. Quinta fila tutta Aston Martin con Alonso ( nono) e Stroll ( decimo). Sesta fila con Tsunoda (11) e Gasly (12) . Davanti a Bottas (13) e Ocon (14).

Ultime tre file: Albon (15), Magnussen (16), Zhou (17), Sargeant (18), Riccardo (19),Hulkenberg (20). Leclerc, 25 anni, alla quinta stagione in Ferrari, per la seconda volta, in questo campionato, è partito dalla pole. Unico precedente: Baku.

Una settimana dopo aver quasi toccato il fondo, su una pista favorevole ( sulla carta) laRossa è tornata a surfare sulle acque di un tracciato dove nessuno la vedeva tra le migliori. Certo, la Red Bull del Tulipano rimane di un altro pianeta. Lontana più di 8 decimi; ma almeno in Belgio la Ferrari è la prima degli altri e, grazie alla penalizzazione di Verstappen ( ha sostituito il cambio) Leclerc è scattato davanti a tutti come due anni fa.

IL CIRCUITO DI SPA

Il GP Belgio è il più lungo circuito del Mondiale. Misura 7,004 km. Ecco perché la gara è stata programmata su 44 giri per un totale di 308,136 km. Circuito prestigioso: è il più antico e famoso autodromo del Belgio.

Qui sulle Ardenne si gareggia dal 1924. Per gli addetti ai lavori è semplicemente “l’Universita’ della F1”. Ha una varietà di curve (19), di rettilinei, salite e discese che affascinano, come pochi, piloti e spettatori. Schumacher detiene il record di 6 vittorie.

GARA SECONDO COPIONE

Ottima partenza di Perez che si prende il primo posto, Piastri e Sainz si toccano in curva 1, l’australiano ha la peggio (ritiro). Primi dieci giri senza altre sorprese. In testa le due Red Bull tallonate da Leclerc, Hamilton e Alonso. Si teme l’arrivo della pioggia. Al giro n.17 Verstappen balza al comando. Mostruoso. Giro n.19, prime gocce.

Ma non piovvigina ovunque. A metà gara la situazione è immutata. Punte di velocità significativa: 340 km/h nonostante le gocce. Hamilton va alla caccia di Leclerc. Giro n.25 si ritira Sainz, inutile continuare con la Rossa zoppa. I nuvoloni restano sulle Ardenne. Ancora 15 giri. Verstappen è irraggiungibile, fa il pit stop in 2”3.

Ultimi 10 giri: Leclerc è a 4” da Perez e 2”5 di vantaggio su Hamilton. Si profila un gran finale. Nota curiosa: nessuno è stato doppiato. Splendido sorpasso dì Ocon su Tsunoda e conquista il nono posto.Il Tulipano viaggia in carrozza, potrebbe accendere l’autoradio. Taglia il traguardo nel delirio del popolo orange. Secondo Perez, terzo Leclerc. Per Verstappen è la terza vittoria consecutiva. Questa Formula 1 sta diventando una noia mortale.

ORDINE DI ARRIVO

Primo Verstappen, secondo Perez, terzo Leclerc. A seguire:Hamilton (4), Alonso (5), Russell (6), Norris (7), Ocon (8),Stroll (9), Tsunoda (10), Gasly (11), Bottas (12), Zhou (13), Albon (14), Magnussen (15).

FORMULA 1 CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 281, Perez 171, Alonso 139, Hamilton 133, Russel 90, Sainz 87, Leclerc 80, Norris 60, Stroll 45, Ocon 31, Piastri 27, Gasly 16, Abon 11, Hulkenberg 9, Bottas (5), Zhou (4), Tsunoda (2).

FORMULA 1 PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la pausa estiva, la Formula 1 riprenderà in Canada il 27 agosto. Il 3 settembre si correrà il GP Italia.