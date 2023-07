Formula 1 in Belgio, domenica 30 luglio, ore 15, dove in tv: Ferrari cambia ds, Ioverno al posto di Mekies

Formula 1 di nuovo in pista. Dopo i GP Ungheria di domenica scorsa, Il Mondiale si ritrova sul circuito di Spa-Francorchamosp (domenica 30 luglio, ore 15) per correre il GP Belgio.

È la 12esima prova su 22 del torneo iridato. Il tema centrale è sempre lo stesso: tutti contro il marziano Verstappen e la sua astronave Red Bull (11 gare, 11 vittorie).

A questo punto, oltre il giro di boa, non resta che pensare alla prossima stagione. Ed è quello che in effetti stanno già facendo le scuderie più bisognose. Ferrari in testa . Volendo comunque cercare un argomento seducente c’è la curiosità di vedere in pista, nel Tempio dei Campioni, Carletto Leclerc che nell’ormai remoto 2019 proprio a Spa ha conquistato la prima vittoria in carriera.

Sulle Ardenne il monegasco punta quantomeno a fare bella figura, pur sapendo che la concorrenza al secondo posto nel Mondiale è in forte ripresa. La McLaren è tornata competitiva (seconda con Norris a Budapest e quinto Piastri), la Mercedes sta recuperando competitività e risultati (127 punti negli ultimi 6 Gp) l’Aston Martin con Alonso e Stroll si conferma una buona macchina (terza nella classifica costruttori davanti Ferrari e McLaren). Tempo da perdere non ce n’è .

NUOVO ASSETTO FERRARI

La Rossa corre ai ripari. È già sintonizzata sul 2024. In settimana l’acuto: via Laurent Mekies, dentro Diego Ioverno, ingegnere di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) da 23 anni a Maranello. Sarà Sporting Director in stretto contatto con il Team Principal Fred Vasseur, al pari degli altri ragazzi del muretto, cioè Matteo Togninalli e Ravin Jain.

Un altro prezioso quartetto affiancherà Vasseur: Diego Tondi (aereodinamica), Davis Sanchez ( direttore tecnico), Enrico Racca (responsabile catena fornitori), Fabio Montecchi (capo progetto telaio). Questa la nuova catena di comando del Cavallino. Il muretto potrà contare anche su Adami e Marcos.

FORMULA 1, IL CIRCUITO DI SPA

È il circuito più lungo del campionato: 7.004 metri. Di conseguenza la gara è quella con meno giri, appena 44. La Pirelli ha portato le mescole di fascia intermedia.

FORMUA 1 IN DIRETTA TV

Come sempre la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Now ( ore 15). Telecronista Carlo Vanzini.