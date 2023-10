Gaza, il punto di vista dei palestinesi espresso da un leader di Hamas è raccolto dal settimanale New Yorker.

Norano Adam Rasgon and David D. Kirkpatrick che i civili di Gaza hanno poche possibilità di esprimere obiezioni all’alto prezzo che stanno pagando per l’aggressione di Hamas. Lo stretto controllo dell’organizzazione su Gaza lascia poco spazio al dissenso o alle critiche.

Mkhaimar Abusada, un politologo con sede a Gaza City, ha detto: “Il popolo palestinese a Gaza ha molto da perdere. La maggior parte dei palestinesi non vuole morire, e non vuole morire in questo modo orribile, sotto le macerie. Ma un’organizzazione ideologica come Hamas crede che morire per una giusta causa sia molto meglio che vivere questa vita senza senso”.

Rasgon e Kirkpatrick hanno anche intervistato Mousa Abu Marzouk, uno dei capi politici di Hamas.

La famiglia di Abu Marzouk vive nella città di Rafah, a Gaza, e uno dei suoi fratelli, Youssef, è stato ucciso questa settimana in un attacco aereo. Secondo Abu Marzouk gli abitanti di Gaza accettano i sacrifici: “I palestinesi sono pronti a pagare un prezzo ancora più alto per la loro libertà”.

Abu Marzouk, settantadue anni, è nato tre anni dopo lo Stato di Israele. L’articolo del New Yorker lo descrive così. Cresciuto da genitori rifugiati analfabeti fuggiti a Rafah, era amante dei libri e religioso, e da giovane si impegnò nella Fratellanza Musulmana. Si è trasferito negli Stati Uniti nel 1982, dove ha conseguito un dottorato di ricerca. in ingegneria.

Dopo che Hamas, un ramo militante della Fratellanza, emerse per la prima volta, nel 1987, Abu Marzouk divenne uno dei suoi leader, volando regolarmente avanti e indietro tra gli Stati Uniti e il Medio Oriente.

Nel 1995 fu arrestato all’arrivo al J.F.K. Airport e detenuto per più di un anno, in isolamento, presso il Metropolitan Correctional Center, a Manhattan. Dopo una lunga battaglia in tribunale, si è opposto all’estradizione in Israele, dove è stato accusato di favoreggiamento al terrorismo; nel 1997, il Dipartimento di Stato americano ha organizzato la sua deportazione in Giordania.

C’è chi ha sostenuto cheHamas ha deliberatamente ingannato le forze di sicurezza israeliane con un falso senso di sicurezza. Negli ultimi anni Hamas è apparsa sempre più disposta a moderare le sue posizioni più intransigenti e a stringere accordi con Israele, al fine di migliorare la vita dei residenti di Gaza.

Hamas ha recentemente impedito ad altri militanti o civili all’interno di Gaza di tentare di attaccare le forze israeliane oltre il confine, stipulando di fatto un accordo di sicurezza tacito con Israele.

Attraverso intermediari, nel frattempo, Hamas ha raggiunto accordi con Israele che hanno portato centinaia di milioni di dollari in sovvenzioni dal Qatar per le famiglie povere, fornito maggiore elettricità ai residenti, ampliato i diritti di pesca al largo delle coste di Gaza e aumentato il numero di permessi per i residenti di Gaza. lavorare in Israele.

Recentemente, nel 2020, Hamas si è impegnata a partecipare alle elezioni nazionali palestinesi; questo piano è fallito non a causa di Hamas ma a causa dell’Autorità Palestinese, sostenuta dall’Occidente, i cui leader hanno denunciato il rifiuto di Israele di consentire elezioni a Gerusalemme Est.

Questi apparenti gesti di compromesso facevano tutti parte di uno stratagemma per guadagnare tempo mentre Hamas preparava un brutale assalto? Abu Marzouk ha insistito sul fatto che questi sforzi di negoziazione e coesistenza sono stati genuini. Ha incolpato Israele e le potenze occidentali per aver ostacolato le aperture di Hamas.

“Abbiamo provato ogni strada. Non abbiamo trovato un percorso politico che ci tirasse fuori da questo pantano e ci liberasse dall’occupazione”. Negli ultimi anni Hamas sembrava disposto a coesistere con lo Stato ebraico. Ma Hamas non ha mai abbandonato richieste fondamentali come la piena indipendenza palestinese e il diritto di tutti i rifugiati palestinesi a tornare alle loro case di 75 anni fa, il diritto di ritorno. Né il gruppo ha rinunciato alle armi.

“Abbiamo chiesto a tutti i paesi del mondo di aiutarci, proteggerci e fermare l’estremismo dei coloni e degli insediamenti. Ma la situazione è peggiorata”.

Il governo israeliano è diventato sempre più di destra, ha osservato, e alcuni ministri hanno incoraggiato una maggiore presenza ebraica nella moschea Al-Aqsa di Gerusalemme, uno dei luoghi più sacri sia dell’Islam che dell’ebraismo, e un simbolo dell’identità nazionale palestinese.

Il governo israeliano aveva inoltre esteso nuovi livelli di sostegno e riconoscimento agli insediamenti ebraici in tutta la Cisgiordania. La crescente permanenza di quegli insediamenti aveva trasformato il desiderio dei palestinesi di uno stato contiguo su quel territorio in una fantasia impossibile.

La violenza dei coloni contro i palestinesi era in aumento e quest’anno gli scontri con le forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania avevano provocato la morte di oltre duecento palestinesi. Nel frattempo, le autorità israeliane hanno imposto restrizioni più severe ai prigionieri palestinesi. “Abbiamo parlato con gli americani, gli europei e tutto il popolo per ottenere i diritti del popolo palestinese, senza alcun beneficio”, ha detto Abu Marzouk. “Nulla è stato realizzato riguardo all’idea di due Stati, dal 1948 ad oggi. Siamo un popolo sotto occupazione”.

È possibile vedere i recenti attacchi come parte di una battaglia interna tra gli stessi palestinesi. Le azioni di Hamas rafforzeranno la morsa che già stringe l’Autorità Palestinese, che è controllata dai rivali secolari di Hamas. Nata dagli accordi di pace di Oslo, l’autorità un tempo era vista come il precursore di uno Stato palestinese.

“Abbiamo chiesto a tutti i paesi del mondo di aiutarci, proteggerci e fermare l’estremismo dei coloni e degli insediamenti”, ha affermato. “Ma la situazione è peggiorata”.

Il governo israeliano è diventato sempre più di destra, ha osservato, e alcuni ministri hanno incoraggiato una maggiore presenza ebraica nella moschea Al-Aqsa di Gerusalemme, uno dei luoghi più sacri sia dell’Islam che dell’ebraismo, e un simbolo dell’identità nazionale palestinese.

Hamas, ferendo Israele e subendo la sua punizione, ha probabilmente acceso nuova rabbia in Cisgiordania sia verso l’occupazione che verso l’Autorità Palestinese, riaffermando allo stesso tempo lo status di Hamas come voce della resistenza palestinese.

Il nuovo conflitto farà ben poco per impedire agli stati arabi di continuare a coltivare legami con Israele, la potenza più forte della regione, lasciando i palestinesi ancora più isolati. Nella migliore delle ipotesi, ha ammesso, ciò non farebbe altro che ritardare le recenti mosse dell’Arabia Saudita in questa direzione.