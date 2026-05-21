La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alla reazione indignata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al video diffuso dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir. Nel filmato vengono mostrati gli attivisti della Global Sumud Flotilla legati e tenuti faccia a terra nel porto di Ashdod, in Israele, dopo l’arresto avvenuto in acque internazionali. “Flotilla, l’oltraggio: ira dell’Italia”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Ben-Gvir, crisi Italia-Israele”, titola invece La Stampa. “La Flotilla mette in ginocchio Israele”, è la prima pagina del Fatto Quotidiano.

La rassegna stampa di oggi:

“La vergogna di Israele” (La Repubblica).

“Flotilla, l’oltraggio: ira dell’Italia” (Il Corriere della Sera).

“La dignità calpestata”, di Goffredo Buccini: “Il prigioniero è sacro. O, almeno, dovrebbe esserlo. Così come la sua dignità. Interi scaffali di convenzioni e dichiarazioni universali stanno lì a tracciare una linea rossa tra «noi» e «loro». Dove «noi» siamo le democrazie liberali, gli stati di diritto, quell’insieme di entità e comunità che nei secoli hanno metabolizzato e tradotto in norme il razionalismo illuminista, la reazione etica ai totalitarismi, Beccaria, Kant e Montesquieu, Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas e tanto altro ancora”.

“Ben-Gvir, crisi Italia-Israele” (La Stampa).

“Arriva il BTp Italia Sì anti inflazione” (Il Sole 24 Ore).

“Flotilla, attivisti umiliati. Sdegno di Colle e Governo” (Il Messaggero).

“Oltre ogni limite”, di Paolo Pombeni: “L’ultimo episodio della contrapposizione del governo di Israele ai movimenti internazionali pro-palestinesi ha superato quel che era successo in precedenza. Già la decisione della marina militare israeliana di abbordare e sequestrare in acque internazionali le barche della Global Sumud Flotilla e i loro equipaggi era apparsa inaccettabile fin dalla prima operazione di questo tipo: per violazione di molte norme del diritto internazionale, per la sproporzione fra un’operazione civile di protesta per quanto provocatoria la si possa ritenere e l’uso di una forza armata militare”.

“Meloni difende la Flotilla. Loro la mettono a testa in giù” (Il Giornale).

“Ben vi stava” (Il Manifesto).

“La Flotilla mette in ginocchio Israele” (Il Fatto Quotidiano).

“De Gasperi fra Trieste e i calci di Togliatti”, di Marco Travaglio: “Il 25 giugno è il gran giorno dell’inaugurazione dell’Assemblea Costituente. Che elegge suo presidente il socialista Giuseppe Saragat. Poi il 28 giugno deve scegliere il capo provvisorio dello Stato, che sarà invece un monarchico e un meridionale per volontà del premier De Gasperi. Meridionale per bilanciare un trentino (lui stesso) e un torinese (Saragat)…”.

“Infima condotta” (Avvenire).

“Scemo e più scemo” (Libero).

“Due incendiari da mettere alla porta”, di Mario Sechi: “La mascalzonata del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir rappresenta un danno strategico autoinflitto, che mina la credibilità internazionale di Israele e fornisce un “regalo” ai suoi nemici, ai tagliagole di Hamas e ai loro fiancheggiatori nei movimenti pro-Pal. Ben-Gvir è un “hooligan” politico di estrema destra, non solo tradisce gli standard etici delle forze di sicurezza israeliane, ma offre anche il pretesto perfetto per le campagne di “mostrificazione” contro il suo Paese”.

“Un’altra risorsa di 15 anni voleva farci saltare in aria” (La Verità).

“Le torture di Israele sugli attivisti. Lo sdegno del mondo: Vergogna” (Domani).