Non soltanto calcio nella serata dello stadio “Renzo Barbera”, dove la sfida tra Palermo e Catanzaro è stata segnata da pesanti episodi di tensione avvenuti lontano dal terreno di gioco. In tribuna autorità, infatti, si sono vissuti momenti di forte agitazione culminati in una vera e propria rissa che avrebbe coinvolto dirigenti, tifosi e alcuni familiari dei tesserati presenti allo stadio.

Tra le persone coinvolte ci sarebbe stato anche il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, tutto sarebbe nato da una discussione degenerata rapidamente nel caos generale. Gli steward e il personale addetto alla sicurezza avrebbero tentato di riportare la calma, ma nei primi istanti la situazione sarebbe sfuggita di mano, creando paura e tensione tra i presenti nella zona riservata delle tribune.

VERGOGNA a #Palermo con rissa in tribuna che ha coinvolti i parenti di Aquilani e Polito, allenatore e DS del #Catanzaro pic.twitter.com/BKEiq8sr95 — PianetaChampions (@redazionepc) May 20, 2026

Le accuse del presidente Floriano Noto

Nel post partita è stato il patron del Catanzaro, Floriano Noto, a raccontare pubblicamente quanto accaduto. Il presidente giallorosso ha parlato di episodi molto gravi, puntando il dito contro il comportamento registrato sugli spalti del “Renzo Barbera”.

“Da uomo del Sud mi vergogno, abbiamo assistito a scene indecorose”, ha dichiarato Noto. Il presidente ha poi aggiunto che “in tribuna sono stati aggrediti la moglie e il figlio del direttore sportivo Ciro Polito e altri tesserati, nonché i genitori di Aquilani, con la madre del nostro allenatore in lacrime e spaventata”. Parole molto dure anche nei confronti del club rosanero: “Da una società come il Palermo non mi aspetto questo atteggiamento”. Le autorità presenti allo stadio starebbero ora valutando l’accaduto per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione ogni fase della vicenda.

La versione del Palermo

Diversa la versione rosanero. Secondo fonti della società infatti sarebbe stato il figlio del dirigente a provocare i tifosi e sempre lui a passare dalle parole ai fatti dopo l’alterco con un tifoso. Un secondo video mostrerebbe infatti il giovane, trattenuto da digos e carabinieri, continuare ad agitarsi e picchiare anche uno stewart.