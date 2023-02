Il superbonus di Elodie che ha fatto il botto al Fantasanremo

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 ha regalato a tutti coloro che giocano al Fantasanremo delle belle sorprese.

Con l’esibizione di Elodie – potete trovare qui la sua scheda – tutti coloro che l’hanno scelta in squadra possono dirsi contenti perché i punti bonus che gli ha fatto guadagnare sono davvero tanti.

BONUS A PIOGGIA A PARTIRE DAGLI OCCHIALI DA SOLE

Già dalla sua epica entrata sulla scalina dell’Ariston, si capisce che la cantante ha voluto fortemente dare una mano a tutti quelli che hanno creduto in lei mettendosi in bella mostra e facendo guadagnare +5 punti al Fantasanremo per il solo motivo di indossare dei massicci occhiali da sole. Il Bonus Dargen è così messo al sicuro. Suoi altri 10 punti perché, come recita il regolamento “L’artista si gusta il momento cantando almeno parte della canzone in gara sulla scalinata dell’Ariston”.

Ma i bonus non finiscono qui, perché l’artista si gioca la carta del Bonus Pelù che prevede lo “scippo” di una borsetta a un membro del pubblico, guadagnando altri ricchi 20 punti.

BONUS DA ATTRIBUIRE IN MOVIOLA

Ci sono però altri bonus che potrebbero aggiungersi al carniere di Elodie come, per esempio il bacio scambiato con BigMama. Da valutare il bonus di 5 punti per un bacio sulla guancia (non è specificato a chi) che raddoppia se è sulla bocca o triplica se è “alla francese”. Purtroppo, in quella parte dell’esibizione la ripresa stacca sul più bello il bacio preferendo un più “morigerato” campo lungo di difficile interpretazione. Di sicuro il bonus andrà raddoppiato, aggiungendo altri 10 punti al Fantasanremo di Elodie perché è indubbio che ci sia stato un bacio sulle labbra con l’artista che ha duettato con lei.

Forse le dichiarazioni ex post della cantante potranno fare luce su questa attribuzione, regalando – se effettivamente il bacio è stato più appassionato – altri 15 punti andranno aggiunti per i fortunati fantasanremisti che hanno la fortuna di aver scelto Elodie nel proprio rooster.