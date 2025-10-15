Nel palazzaccio della politica si parla di manovra e dei dati Istat sulla povertà. “I dati Istat certificano il fallimento politico, sociale ed economico del governo Meloni” attacca il deputato di Alleanza, Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Sulla stessa linea, il collega di partito Peppe De Cristofaro: “Il Paese reale è molto diverso da quello raccontato dalla Meloni”. Sulla manovra, il ministro degli Esteri Antonio Tajani esulta: “Ieri il ministro Giorgetti ci ha assicurato che non ci saranno tasse sugli extraprofitti, quello per noi è inaccettabile ma lo sanno. Mi auguro che si arrivi presto a trovare un accordo”.

Ecco le voci dal palazzo della politica:

“Ottimo, finalmente si ripristina Industria 4.0 così com’era. Devo dare atto al Governo, con il quale abbiamo lungamente interloquito, di aver recepito questa proposta”. (Carlo Calenda)

“Questa subalternità ideologica di Giorgia Meloni e del suo governo a Trump la sta pagando a caro prezzo il nostro paese”. (Elly Schlein, DiMartedì)

“Questa è una manovra che tende la mano agli italiani: meno tasse, sostegno alle famiglie, più sanità”. (Licia Ronzulli, Forza Italia)

“Con la prossima legge di bilancio il governo conferma l’impegno a favore di famiglie, lavoratori e imprese, l’attenzione al ceto medio e al sociale, la centralità della tenuta dei conti pubblici”. (Maurizio Lupi, Noi moderati)

“Ora che farà la Presidente del Consiglio? Meloni ignorerà anche questo allarme oppure dirà che in realtà i poveri fanno i poveri solo per disturbare il governo?” (Nicola Fratoianni)

“Meloni e i suoi hanno riportato l’Italia all’anno zero”. (Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle)