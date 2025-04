Cosa dice l’oroscopo del 14 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

All’inizio del mese, nel lavoro potreste aver avuto qualche difficoltà, forse avete provato ansia, insicurezza e ciò aver minato la fiducia in voi stessi. Ma non solo, potreste aver avuto la sensazione che alcuni colleghi o clienti nei vostri confronti fossero poco disponibili o persino ostili. Per fortuna questa energia ha iniziato a scemare. La cosa migliore per progredire è concentrarvi su voi stessi, sulle vostre ambizioni e ignorare il resto. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee, lasciate che l’altra metà possa esprimere le sue! Soli: nel lavoro potrebbe esserci un incontro interessante, se l’altro/a lancerà un invito, accettate senza esitare!

Oroscopo 14 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: sono le vibrazioni ideali per riflettere sui legami del passato e attuali così da rafforzarli. Cercate di capire l’impatto emotivo che gli altri hanno su di voi e quanto dipendete dal loro sostegno. E’ inoltre un buon momento per valutare se l’equilibrio dare-avere è carente, se vi siete fatti in quattro per supportare chi vi circonda e in cambio avete ricevuto poco. Amore: in coppia, deciderete entrambi di cambiare qualcosa nella relazione, che nel corso del tempo potrebbe essere diventata meno dinamica. Soli: se una persona vi attrae è la dichiarate i vostri sentimenti!

Oroscopo 14 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui evitare di avere aspettative troppo alte: anche se nel lavoro il tanto atteso riconoscimento per il momento non arriva, date comunque il meglio per la vostra soddisfazione personale. Prima o poi, il boss, i superiori noteranno il vostro impegno! Circondatevi di persone creative, ambiziose, che pensano in grande e mettetevi all’opera, perché la loro energia può essere contagiosa. Amore: in coppia, se parlerete delle rispettive aspettative cercate di trovare un buon compromesso, un terreno d’intesa. Soli: avete intenzione di affascinare, di conquistare e farete vostro un cuore con un batter di ciglia.

Oroscopo 14 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Scorpione vi dota di grande fascino, per cui mettetevi sotto i riflettori e mostrate il talento, le idee e gli interessi che vi rendono speciali. Tenete presente che un nuovo progetto, una nuova opportunità o un cambio di rotta potrebbe trasformare la vostra vita in modo positivo. Uscire dalla vostra zona di comfort vi farà ottenere risultati entusiasmanti. Siete all’inizio di una meravigliosa avventura! Amore: in coppia, agli occhi del partner siete sempre attraenti e irresistibili! E’ un lunedì in cui regna sovrana la passione! Soli: giornata di fascino e di conquista! Potreste finalmente incontrare il grande amore.

Oroscopo 14 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Scorpione annuncia una giornata in cui, con chi vi circonda, sarete più premurosi ed empatici del solito. Cercate di circondarvi di persone positive, che vi fanno sentire a vostro agio e con cui potete parlare dei vostri progetti o essere totalmente sinceri, mostrare le vostre fragilità, soprattutto se nei giorni scorsi avete sopportato da soli il peso di emozioni negative. E stasera rilassatevi nel comfort del dolce nido. Amore: in coppia, attraverso una conversazione sincera, la situazione non potrà che migliorare. Ristabilite un dialogo. Soli: l’amore non è all’ordine del giorno. Avete molte altre questioni a cui pensare.

Oroscopo 14 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Apritevi al mondo circostante, accogliete le novità poiché in positivo tutto può accadere! Nel lavoro, di solito avete un approccio scrupoloso, desiderate avere il controllo e siete particolarmente attenti su chi o cosa volete impegnarvi e a come questo potrebbe influenzare in generale il vostro percorso professionale. Ma ora, di fronte a una novità, è il momento di allentare il controllo, seguire la corrente e andare a vedere dove vi porta. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi una bella sorpresa, vivrete momenti di grande passione! Soli: uscite, muovetevi, apritevi a nuove conoscenze! L’amore potrebbe essere nei paraggi…

Oroscopo 14 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi astrali odierni, una conversazione potrebbe dare il via a nuovi interessanti sviluppi che si snoderanno alla velocità della luce. Potrebbe trattarsi di un progetto, di un’idea imprenditoriale o di un’iniziativa creativa ma le parole giuste al momento giusto potrebbero spingervi a collaborare con persone influenti. Non abbiate timore dunque di condividere le vostre idee, è la vostra occasione per distinguervi e fare colpo. Amore: in coppia, il partner prende meno a cuore i vostri sbalzi d’umore, ma state facendo uno sforzo e ciò è incoraggiante. Soli: potreste essere attratti da una persona che non è del tutto libera. A voi decidere.

Oroscopo 14 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Che si tratti di lavoro o vita personale, oggi potreste avere la sensazione che gli altri siano poco sensibili ai vostri problemi, alle responsabilità: per ora fate affidamento su voi stessi. Probabilmente non avrete la collaborazione che speravate ma al contempo, ed è una buona notizia, potreste scoprire di poter gestire egregiamente una questione anche da soli. Grazie alla chiarezza mentale avete la possibilità di prendere delle decisioni. Amore: in coppia, la passione è al top ma ricordate anche di aggiungere più tenerezza. Soli: è un buon momento per dichiarare i sentimenti: ma cercate di esprimervi con dolcezza.

Oroscopo 14 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Scorpione potrebbe spingervi a riflettere sul passato: effettivamente può essere d’aiuto a liberarvi dalla zavorra emotiva e ad aprire la strada a un futuro più appagante, ma non dovete aggrapparvi. Lasciar andare non significa dimenticare ciò che è accaduto ma solo permettervi di fare spazio a situazioni migliori. Una volta alleggerito il carico emotivo, sarete liberi di esplorare nuovi e più entusiasmanti percorsi. Amore: in coppia, basta un nulla ed entrambi partite in quarta. La causa delle tensioni? Piccole incomprensioni e/o malintesi. Soli: ci sono cose che dovete cambiare ma non dovete arrendervi.

Oroscopo 14 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore della comunicazione e da una conversazione potrebbe nascere qualcosa che fa ben sperare per il vostro futuro. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di apportare dei miglioramenti nell’abitazione o rafforzare le relazioni con le persone care o dare il via a un’attività da casa per guadagnare di più. Realistici come siete, realizzerete qualcosa di vincente. Amore: in coppia, dal partner oggi otterrete ciò che desiderate: siete davvero molto convincenti. Soli: occhio a idealizzare una persona, voi avete capito chi è, cercate di saperne un po’ di più sul suo conto.

Oroscopo 14 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni sono positivi, vi dotano di entusiasmo. Potreste, ad esempio, chiudere positivamente una negoziazione, portare avanti un progetto o un’idea. Altra buona notizia: è un momento propizio alle entrate di denaro ma fate attenzione, l’euforia potrebbe spingervi a spendere e spandere e comprare cose completamente inutili. Al contempo, potreste pianificare un viaggio che avete in mente da tempo. Amore: in coppia, è possibile che proverete il bisogno di essere rassicurati dal partner, soprattutto se vi sembra un po’ distaccato. Soli: ottimismo e buonumore sono presenti. Oggi lascerete grande spazio agli affari di cuore.

Oroscopo 14 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La vostra creatività è un grande dono ma con la Luna in Scorpione è una risorsa che va sfruttata ed è il momento di mettere in pratica le vostre idee più ambiziose poiché si riveleranno molto redditizie. E’ importante, tuttavia credere nelle vostre competenze, capacità, il talento e condividerli con sicurezza in voi stessi: mostrare di che stoffa siete fatti, è così che otterrete il miglioramento, il successo che avete a cuore. Amore: in coppia, trovate il modo per introdurre una ventata di freschezza nella relazione. Soli; è un buon momento per mettervi in gioco: potreste incontrare qualcuno che vale la pena di conquistare.