Cosa dice l’oroscopo del 13 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: fa emergere le emozioni, le tensioni, soprattutto quelle che avete volutamente represso. Se ci sono stati problemi avete la possibilità di parlarne e trovare un modo per ristabilire la pace. Venere in Pesci oggi riprende il moto diretto: dopo un periodo di incertezza saprete bene cosa desiderate. Amore: in coppia, cercate di ascoltare di più il partner, fate sentire che è al centro della vostra attenzione! Soli: un incontro potrebbe essere magico: con qualcuno scatterà l’effetto calamita sarete immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda!

Oroscopo 13 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio in Bilancia sosta nel vostro settore dello stile di vita, del quotidiano e del lavoro: punta i riflettori su un’abitudine che forse da tempo volete eliminare. Se, ad esempio, si tratta di rinunciare a un determinato alimento e sostituirlo con qualcosa di più sano, può essere un buon momento per impegnarvi al riguardo e di conseguenza provare un grande senso di benessere. Amore: in coppia, circola dolcezza, volete cambiare il quotidiano. Non c’è bisogno di fare grandi cose, una cenetta intima avrà il potere di ravvivare la passione. Soli: basta con il passato e aprite gli occhi: una persona vorrebbe conquistarvi.

Oroscopo 13 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna Piena in Bilancia, la vita sociale dovrebbe brillare grazie a inviti, eventi, uscite e altre opportunità entusiasmanti. Il problema è che le persone che vi circondano potrebbero essere agitate e ciò portare a litigi per questioni di poco conto. Non fatene un dramma. Venere in Pesci oggi riprende il moto diretto: se ci sono state tensioni con un collega o ritardi in un progetto risolverete tutto. Amore: in coppia, prima di prendere una qualsiasi decisione, riflettete, valutate i pro e i contro. Soli: l’amore oggi non fa rima con per sempre ma sarete pronti a correre dei rischi. Vi lascerete andare alle emozioni.

Oroscopo 13 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e probabilmente avrete voglia di pace e tranquillità ma se circolano tensioni è probabile che oggi esplodano. Non è detto che le persone care abbiano torto! Una chiacchierata calma e sincera potrebbe essere d’aiuto a placare l’atmosfera elettrica e permettere a voi e alle persone care di trascorrere una domenica serena. Amore: in coppia, come detto, vorreste stare un po’ per conto vostro ma il partner la penserà diversamente e potrebbe offendersi. Soli: non è giornata di incontri ma non dovete scoraggiarvi. Una storia arriverà al momento giusto.

Oroscopo 13 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Le emozioni oggi sono altalenanti dunque se parlerete di questioni delicate potrebbe essere necessaria una maggiore attenzione. Vi accorgerete di essere più emotivi di quanto pensavate e nella conversazione mostrare il vostro stato d’animo. Rischiate di reagire in modo eccessivo, soprattutto se una persona dovesse provocarvi. Al contempo, evitate di dare consigli non richiesti a familiari e amici. Amore: in coppia, bando alle paure, alle inquietudini: queste emozioni hanno un impatto negativo sulla relazione. Soli: pur non rinnegando il passato amoroso, oggi noterete gli errori che potreste aver commesso. E’ un’ottima cosa.

Oroscopo 13 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Plenilunio in Bilancia sosta nel vostro settore delle finanze e potrebbe esserci un’entrata di denaro. Al contempo potreste essere spinti a fare spese folli forse con l’intento di gratificarvi. Come stanno andando le cose nel lavoro e nella vita personale? Dovreste chiedervi cos’è che vi rende insoddisfatti. E’ il momento di fare chiarezza, capire ed eventualmente decidere cosa fare al riguardo. Amore: in coppia, dovete fare di tutto per mantenere l’armonia con il partner. Ci riuscirete con il dialogo e la comprensione. Soli: grandi possibilità di incontrare l’anima gemella, l’amore sarà molto romantico. Partite alla conquista!

Oroscopo 13 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Plenilunio nel vostro segno è una domenica in cui gli amici e familiari cercheranno la vostra compagnia ma avrete voglia di passare la giornata a casa, rilassarvi, soprattutto se avvertite stanchezza. Al contempo il transito vi rende molto emotivi e ciò potrebbe avere un impatto sulle relazioni. Per oggi evitate di prendere decisioni anche se ai vostri occhi sono urgenti. Amore: in coppia, una conversazione cuore a cuore, sincera, avrà il potere di chiarire eventuali malintesi. Soli: tutti gli occhi sono puntati su di voi, le persone si voltano quando passate ed è molto piacevole. Si profila un bel cambiamento affettivo.

Oroscopo 13 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: sarete spinti a ritagliare del tempo solo per voi così da rilassarvi. Anche perché visto che proverete emozioni forti sarete tentati di esprimervi in modo impulsivo. Con amici e familiari, evitate per oggi di parlare di argomenti delicati e riflettete su cosa vorreste dire così da affrontare le conversazioni in modo preparato e calmo. Amore: in coppia, il partner potrebbe fare un piccolo commento spiacevole ma evitate di covare rancore, non ne vale la pena. Soli: se una persona vi attrae mostrate anche la vostra fragilità. Non è dare prova di debolezza.

Oroscopo 13 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Plenilunio in Bilancia accende il desiderio di movimentare la vita sociale e divertirvi ma fate attenzione: se uscirete con gli amici potreste spendere troppo… Trovate dei modi per distrarvi ugualmente ma senza che vi costi un occhio della testa. Su un altro piano: se in mente avete un grande progetto al momento potreste avere difficoltà a concretizzarlo ma tenete presente che alla fine ci riuscirete! Amore: in coppia, potreste non avere la minima voglia di parlare di progetti futuri ma il partner insisterà. Soli: è una domenica in cui potete conquistare chi volete! Uscite o navigate su un app di incontri.

Oroscopo 13 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Bilancia, potrebbe essere necessario esaminare l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Sicuramente siete orgogliosi del vostro impegno, della vostra etica del lavoro ma dovete pensare anche al benessere psicofisico! Sfruttate questa fase lunare per rilassarvi e rigenerare le energie! Se, infine, un progetto sta andando finalmente in porto, godetevi il senso di realizzazione. Amore: in coppia, la routine e i problemi quotidiani potrebbe incidere sulla relazione ma esprimendo i sentimenti l’atmosfera migliorerà. Soli: potreste essere attratti da una persona già impegnata o che non ricambia il vostro interesse.

Oroscopo 13 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Bilancia accende splendide emozioni, vi dota di entusiasmo, siete di buonumore e, anche nei prossimi giorni, sarete pronti a cogliere una nuova opportunità di lavoro. Fate bene perché vi porterà al successo! Grazie a Venere che da oggi riprende il moto diretto, anche sul fronte finanze potrebbero arrivare buone notizie: potrebbe entrare una somma che vi rimetterà in carreggiata. Amore: in coppia, con il partner c’è grande armonia, sulla relazione soffia un vento di leggerezza e insieme organizzerete una bella giornata. Soli: uscite: c’è la possibilità di incontrare una persona cui scatterà una splendida intesa.

Oroscopo 13 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il Plenilunio in Bilancia, le collaborazioni che avete stretto lo scorso autunno, continuando a unire le forze, possono trasformare la vostra vita in meglio! Al contempo, Venere nel vostro segno oggi riprende il moto diretto: tornerete al centro della scena, sarete pronti a migliorare la vostra immagine, a cambiare look con abiti e accessori che vi permetteranno di distinguervi dalla massa. Amore: in coppia, apparentemente concilianti ma in realtà siete testardi e abili a far prevalere il vostro punto di vista anche silenziosamente. Soli: esiterete ad accettare un appuntamento ma quando vorrete dire “sì” potrebbe essere tardi…