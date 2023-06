Torna la Mille Miglia, storica gara di regolarità. La “corsa più’ bella del mondo”, diceva Enzo Ferrari. Una Carovana di 420 auto storiche che rievoca un periodo aureo della 1000 Miglia (1927-1957). Più una Maserati a guida autonoma, cioè senza pilota.

Un serpentone di auto d’epoca che per cinque giorni (13-17 giugno) farà rivivere i fasti di un tempo in un clima di festa popolare. Partenza da Brescia e ritorno. Con arrivi di tappa suggestivi: lungomare di Cervia (martedì 23), via Veneto Roma (14),cuore di Parma (15), centro di Milano (16), viale Venezia a Brescia (17).

E passaggi tradizionali in una cornice di folla esultante, “rapita” da vetture filmiche e piloti da romanzo. Come da sempre accade a Verona, Ferrara, Pesaro, Macerata, Ascoli, Rieti (all’andata); Viterbo, Siena, Pistola, Modena, Reggio Emilia, Vercelli, Novara, Bergamo (al ritorno).

NOVITÀ, L’AUTO SENZA PILOTA

Al fianco della carovana di auto storiche quest’anno correrà una Maserati MC20 Cielo molto particolare. Cioè a guida autonoma. Sviluppata dal Politecnico di Milano la cabriolet del Tridente è stata infarcita di Hardware e Software e percorrerà l’intero tracciato delle Mille Miglia con alcuni tratti dove il driver – Matteo Marzotto – lascerà che a guidare sia l’auto stessa. L’obiettivo è quello di raccogliere quanti più dati per poter preparare l’auto che correrà in maniera completamente autonoma, da Brescia a Brescia, la Mille Miglia 2024.

LE AUTO PROTAGONISTE

Spettacolo pressoché unico. Ci sono al via le auto che infiammarono la 1000 Miglia degli anni d’oro e che ora, ripercorrendo il tragitto da Brescia a Roma e ritorno, vivono una sorta di magica seconda giovinezza. Tra le 420 vetture iscritte da non perdere le Alfa Romeo 8C dei primi anni trenta ed una rarissima Italia 61 del 1929. In più la rievocazione storica proporrà anche il” Ferrari Tribute To 1000 Miglia 2023” dedicato a vetture storiche e moderne.

La Carovana con le magnifiche auto del Cavallino Rampante sono molto attese. Il gruppo più numeroso di partecipanti provenienti dall’estero conta 121 presenze dai Paesi Bassi. A seguire gli USA (65), Germania (59), Belgio (55), Regno Unito (51). Saranno 74 gli esemplari che hanno preso parte alla 1000 Miglia di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. L’Alfa Romeo schiererà 47 esemplari. Ma non mancheranno le potenti fuoriserie come Bugatti, Ferrari, Mercedes.