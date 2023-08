Sport, quattro storie da brividi. Quattro personaggi sportivi “esplosi” in una domenica di sport d’agosto impossibile da dimenticare. Quattro rivelazioni che racchiudono sapori d’altri tempi; piccoli, grandi romanzi dal valore anche pedagogico. Eccoli.

SUPER PIPPO MONDIALE – Impresa batticuore di Pippo Ganna sulla posta di Glasgow.

Il gigante di Verbania ha colto il suo sesto titolo mondiale nell’inseguimento individuale scegliendo la strada più spettacolare, oltre che più difficile. In ritardo di quasi 2 secondi all’ultimo chilometro sul britannico Dan Bigham, si è inventato una rimonta pazzesca che ha mandato in delirio il pubblico del velodromo scozzese. Capolavoro dell’azzurro che ha vinto per 84 cm. sorpassando di appena 54 millesimi l’avversario più temuto. Ha percorso l’ultimo km. a 63 km/ ora. L’olimpionico è arrivato a 9 titoli iridati in 7 anni tra pista e cronometro. Ha firmato la prima gioia per l’Italia nella rassegna scozzese.

ALEIX ESPARGARO – Lo spagnolo, primo a Silverstone dopo essere partito dodicesimo, ha portato l’Aprilia, splendida moto italiana, sul gradino più alto d’Inghilterra. Festa tricolore completata da altri due piloti Aprilia: Oliveira ( partito sedicesimo e arrivato quarto) e l’eterno Vinales ( giunto quinto). Aleix ha insegnato alla sua scuderia la segreta speranza di potersi candidare ad antagonista della corazzata Ducati.

SIMONE BILES – La piccola ginnasta dell’Ohio dopo 2 anni di assenza è tornata in gara volteggiando come nei pascoli celesti: punteggi record in tutte le specialità. La piccola (1,41 m) ginnasta ha ritrovato la luce cancellando tutti i suoi “twisties” – demoni – dell’anima e dell’equilibrio che la tormentavano. Oggi Biles non ha più paura. Ad aprile si è sposata e domenica a Chicago ha trionfato in tutte le specialità, dal corpo libero alla trave.

FRANCESCO BOCCIARDO – Il nuotatore Paralimpico si è confermato campione del mondo nei 200 stile libero categoria S5. Nella vasca di Manchester ha fatto dimenticare la diplegia distale spastica di cui e’ affetto,con una prestazione record. Bella storia: si è sposato da poco e aspetta un bimbo che nascerà a fine anno. I suoi concittadini reggiani di Villa Minozzo lo aspettano per una grande festa. Più che meritata.