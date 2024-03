Vivere in una Legione romana, una mostra a Londra, orgoglio in Arabia

TVivere in una Legione romana, una mostra a Londra, orgoglio in Arabia: fin dove si spinse Marco Aurelio con la “Cirenaica”., Hegra ,Photo credit: Emmanuel Botte

Vivere in una Legione romana, “Legion: Life in the Roman army”, il British Museum di Londra mette in mostra la vita delle persone che formavano una delle forze armate più famose al mondo. La mostra “Legion: Life in the Roman army” resta aperta fino al 23 giugno. Ma c’è di più, svela con orgoglio il sito di Al Arabya, la tv saudita. Alla fine del II secolo, un distaccamento della Terza Legione Cirenaica fu schierato nella città nabatea di Hegra dopo la conquista.

La nuova mostra al British Museum di Londra chiarisce che la vita per i soldati di Roma tra il 30 a.C. e il 476 d.C. circa non era fatta solo di sanguinose battaglie con predoni barbari. “La storia dell’esercito romano è molto più che semplici battaglie campali e guerre”, dice Sir Mark Jones, direttore ad interim del British Museum. La mostra, intitolata “Legion: Life in the Roman army”, “è un’occasione per mostrare diverse prospettive e mostrare la vita di uomini, donne e bambini che formavano una delle forze armate più famose al mondo”.

La mostra presenta 200 affascinanti manufatti, “iconici oggetti militari romani accanto a prove contemporanee della vita reale di uomini, donne e bambini nei forti e nelle frontiere di tutto l’impero”. Questi includono l’unico scudo legionario intatto conosciuto al mondo, in prestito Yale, la più antica e completa armatura segmentale classica romana, recentemente rinvenuta su un campo di battaglia a Kalkriese in Germania; un elmo con maschera da cavalleria trovato in Inghilterra; e uno stendardo del drago rinvenuto in Germania.

Ma per quanto affascinante sia la mostra, chiosa Jonathan Gornall sul sito di Al Arabya, non riesce a raccontare la storia dei legionari che si spinsero più a sud in Arabia di quanto molti avessero precedentemente realizzato – una storia rivelata dalla scoperta e dagli scavi negli ultimi 15 anni da parte di un team archeologico franco-saudita. di un accampamento fortificato ai margini estremi dell’impero romano.

Lo storico romano Strabone descrisse una disastrosa spedizione che penetrò fino all’odierno Yemen nel 25-24 a.C., ma non è stata trovata alcuna prova archeologica di ciò, nonostante la perdita di una grande forza guidata da Elio Gallo, un generale romano. dall’egitto.

La storia raccontata dalle pietre e dalle iscrizioni di Hegra è la storia degli uomini della Legio III Cirenaica, la Terza Legione Cirenaica. Si ritiene che sia stata fondata in Egitto da Marco Antonio, all’inizio del I secolo aEV la legione fu trasferita nella neonata provincia di frontiera romana dell’Arabia, creata dopo l’annessione del Regno Nabateo nel 106 d.C.

Qui aveva sede a Bosra, nel sud della moderna Siria. Ma ad un certo punto, alla fine del II secolo, un distaccamento della legione fu inviato a sorvegliare la città nabatea di Hegra, conosciuta in tempi moderni come Mada’in Salih, che oggi è un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO a nord della città saudita di AlUla.

Al-‘Ula, è una città della regione di Medina nel nord-ovest dell’Arabia Saudita. Si trova sulla via dell’incenso, all’interno del Governatorato di ‘Ula, uno dei sette nella regione di Medina, che copre un’area di 29 261 chilometri quadri. La città è situata 110 km a sud-ovest di Tayma e 300 km a nord di Medina. Wikipedia

Lì fu costruito un forte sull’altopiano all’estremità meridionale della città, a ridosso di una collina su cui fu costruita anche una cittadella.

Le prime testimonianze della presenza delle truppe romane sono emerse lentamente, nelle iscrizioni su pietre usate per l’edilizia rinvenute nei pressi di Hegra già negli anni ’70.

“Questi trovati nel forte di Hegra e presso la porta sud-est della città potrebbero essere identificati come iscrizioni commemorative lasciate da soldati ancora in vita”, ha detto Zbigniew Fiema, un archeologo dell’Università di Helsinki che fa parte del gruppo saudita-francese Mada’in. Progetto archeologico di Salih.

Scritte in greco o lartino, sono state rinvenute più di 14 iscrizioni, alcune delle quali testimoniano la presenza di soldati della Legio III Cirenaica.

Molti degli uomini che hanno registrato i loro nomi per i posteri si descrivono come “stationarii”, soldati i cui compiti includevano il monitoraggio dei viaggiatori che andavano e venivano attraverso le porte di Hegra, agendo come forza di polizia e mantenendo la sicurezza autostradale su quello che sarebbe stato un importante punto di passaggio. fermata sul sistema postale e di trasporto imperiale in Arabia.

Una delle più lunghe è un’iscrizione latina dipinta di nero, che in qualche modo è sopravvissuta, avendo resistito agli elementi per oltre 1.800 anni.

Inizia: “Al nostro Giove Migliore e Sommo Hammon, e per la salute dei Nostri Signori Imperatori, e alla santa dea Minuthis e al Genio della Terza Legione Cirenaica, buona fortuna!”

Nomina cinque uomini: “Lollius Germanicianus, legato senatorio… Bennius Plautianus centurione e amico dei soldati… Flavius ​​Saianus decurion, un uomo eccellente, Flavius ​​Nicomachus soldato della legione, della centuria di Aurelio Marco, e Antonius Maximus Eros, dalla centuria di Ancharius Secundus, stationarii” – i quali “rendono grazie al genio della porta”.

Si pensa che il forte in cui sarebbero stati di stanza alcuni di questi uomini – costruito secondo un progetto standard dell’esercito romano e completo di mura perimetrali, caserme, due porte, torri angolari e forse un piccolo stabilimento balneare o stanza riscaldata – fosse uno dei le prime strutture militari dell’Arabia romana.

Scavato nel corso di diverse stagioni a partire dal 2015, il forte ha restituito una ricchezza di informazioni e manufatti che testimoniano la presenza romana in Arabia, tra cui numerose ceramiche, spesso provenienti dal Mediterraneo, manufatti in bronzo, più di 150 monete romane e nabatee e pezzi di ciò che sono si pensa che siano finimenti e armature per cavalli.

Ciò che non è chiaro è da dove provenissero i soldati romani.

“Alcuni nomi indicano che i loro portatori provenivano dall’Oriente romano, ad esempio dalla Siria, ma alcuni di questi soldati potrebbero provenire da tutto il mondo”, ha affermato il dottor Fiema.

“Non lo sappiamo davvero. Tuttavia, poiché le unità menzionate in queste iscrizioni sono spesso attestate come di stanza nell’Oriente romano per lungo tempo, sarà ragionevole supporre che i soldati fossero spesso locali, arruolati o volontari nelle province orientali.

Il significato principale della scoperta del forte romano di Hegra è “la solida conferma di ciò che sospettavamo prima che questa parte dell’Hijaz fosse sicuramente una parte della provincia romana dell’Arabia, e quindi dell’Impero Romano, e che il La presenza romana non fu effimera.

“Sappiamo che il II secolo fu un periodo di attività romane particolarmente intense in Arabia e nella regione del Mar Rosso. Inoltre, a questo punto, sappiamo che la presenza militare romana in quella parte dell’Arabia si estese almeno fino alla fine del III secolo”.

Prima della scoperta del forte di Hegra, si pensava che le legioni non fossero avanzate più a sud dell’Arabia oltre l’estremità del Golfo di Aqaba.

Ci sono prove che le legioni romane potrebbero addirittura essere riuscite a raggiungere le isole Farasan nel Mar Rosso, al largo del sud-ovest dell’Arabia Saudita.