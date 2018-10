ROMA – Festeggia 40 anni il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato (Nocs), con un evento alla Scuola Tecnica di Spinaceto (Roma), il Centro Polifunzionale dove il nucleo di assalto si addestra ogni giorno.

Presenti il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione, Lamberto Giannini e il Comandante del Nocs, Andrea Mainardi.

“Contate su di noi – ha dichiarato Salvini – faremo poche parole e tanti fatti, ma servono risorse per ridare dignità ai 98 mila poliziotti che ogni giorno si alzano, facendo un lavoro che è anche una missione”. Salvini è poi tornato sulle norme del decreto sicurezza che consentono l’allontanamento degli stranieri che minacciano o compiono violenza sulle forze dell’ordine. “Insultare o aggredire chi indossa una divisa – ha detto – non è normale. Chi mette le mani addosso a chi indossa una divisa, non può rimanere in questo Paese”.

Salvini infine ha assistito a una esercitazione dei Nocs. Al termine, il reparto gli ha regalato un pugnale da combattimento. E Salvini ha commentato ironico: “Evitiamo polemiche, lo uso per le castagne”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.