ROMA – La stazione metro Repubblica è rimasta chiusa ai passeggeri il 24 ottobre dopo il cedimento della scala mobile che la sera precedente ha causato feriti. Sul sito dell’Atac, l’agenzia per la mobilità di Roma, la stazione è segnalata come chiusa per “accertamenti delle autorità”. I treni transitano senza fermarsi, mentre i passeggeri sono invitati a utilizzare la vicina fermata di Roma Termini.

Intanto Il Messaggero ha rivelato che il cedimento della scala che ha provocato diversi feriti a Roma doveva essere sottoposta a manutenzione. Nel 2015 l’Atac, la società di trasporto pubblico di Roma, scrisse al Campidoglio chiedendo per la prima volta di avviare la manutenzione straordinaria degli impianti e delle scale mobili della metropolitana della Capitale.

Il documento attesta che Atac nel 2015 chiese al Campidoglio di finanziare diversi interventi di “manutenzione straordinaria degli impianti delle linee A e B”. Richiesta rinnovata nel 2016, quando fu redatta anche una relazione in cui si parlava di “debito manutentivo” accumulatosi nel corso degli anni, chiedendo al Comune di “intervenire con la massima urgenza”.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev