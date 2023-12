Dicembre è il mese magico per gli amanti del cinema, con un’incredibile selezione di film pronti a incantare il grande schermo. Ecco cosa ci riserva questo mese nelle sale cinematografiche, tutti i film in uscita al cinema a Dicembre 2023.

Dicembre 2023, film in uscita al cinema

1. “We Have a Dream” di Pascal Plisson – al cinema dal 3 Dicembre

Pascal Plisson, il regista di successo di “Vado a Scuola,” ci regala un altro capolavoro con “We Have a Dream.” Un’esperienza cinematografica coinvolgente che esplora i sogni e le aspirazioni di persone straordinarie. Un must per chi cerca ispirazione.

2. “Un Colpo di Fortuna” – Il 50° Film di Woody Allen – dal 6 Dicembre

Il leggendario Woody Allen torna con il suo 50° film, “Un Colpo di Fortuna.” Un thriller romantico ambientato nella magica Parigi, che segue una coppia dall’apparente perfezione. Un viaggio intrigante tra amore e mistero.

3. “Il Male Non Esiste” di Hamaguchi Ryusuke – dal 6 Dicembre

Presentato in concorso al Festival di Venezia, “Il Male Non Esiste” di Hamaguchi Ryusuke è un’opera che sfida le convenzioni. Un film che esplora la complessità della vita e della moralità, offrendo una prospettiva unica e coinvolgente.

4. “Prendi il Volo” – dal 7 Dicembre

Per i fan dell’animazione, arriva “Prendi il Volo” dai creatori di successi come Minions, Cattivissimo Me e Pets – Vita da Animali. Un’avventura strabiliante e divertente che conquisterà il cuore di grandi e piccini.

5. Tre Attese Pellicole dal 14 Dicembre:

"Wonka" di Paul King: Timothée Chalamet porta sullo schermo la storia del leggendario Willy Wonka.

"Adagio" di Stefano Sollima: Con un cast stellare, questa pellicola promette emozioni intense e drammatiche.

"Ferrari" di Micahel Mann: Adam Driver si trasforma in Enzo Ferrari, offrendo uno sguardo avvincente sulla vita dell'indimenticabile imprenditore.

6. Altri Titoli Da Non Perdere:

“Aquaman e il Regno Perduto” (20 Dicembre)

“Wish” (21 Dicembre)

“One Life” (21 Dicembre)

“Foglie al Vento” (21 Dicembre)

“Ricomincio da Me” (28 Dicembre)

Dicembre è il momento perfetto per immergersi in storie avvincenti, ridere con commedie esilaranti e sognare con avventure straordinarie. Preparatevi a godervi il meglio del cinema questo mese!