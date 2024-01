Golden Globe 2024, l’elenco dei vincitori. Cinque premi per Oppenheimer

OLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Oppenheimer (Universal Pictures)

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE

Povere creature! (Searchlight Pictures)

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR REGISTA (BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE)

Christopher Nolan, Oppenheimer

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Cillian Murphy, Oppenheimer

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Paul Giamatti, The Holdovers

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Emma Stone, Povere creature!

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA

Anatomia di una caduta

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE

Ludwig Göransson — ‘Oppenheimer’ (Universal Pictures)

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“What Was I Made For?” Billie Eilish & Finneas (Barbie)

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR FILM STRANIERO

Anatomia di una caduta (Francia – Justine Tier)

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Il ragazzo e l’airone

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR BLOCKBUSTER

Barbie

SERIE E PROGRAMMI TV

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

Succession (HBO/Max)

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIOR SERIE COMMEDIA O MUSICALE

The Bear (FX)

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIOR MINI-SERIE O FILM PER LA TELEVISIONE

Lo scontro (Netflix)

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Kieran Culkin, Succession

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Sarah Snook, Succession

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE COMMEDIA O MUSICALE

Jeremy Allen White, The Bear

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE COMMEDIA O MUSICALE

Ayo Edebiri, The Bear

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR ATTORE IN UNA MINI-SERIE O FILM PER LA TELEVISIONE

Steven Yeun, Lo scontro

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINI-SERIE O FILM PER LA TELEVISIONE

Ali Wong, Lo scontro

GOLDEN GLOBE PER IL MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE

Matthew Macfadyen, Succession

GOLDEN GLOBE PER LA MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE