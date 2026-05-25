La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa allo stallo degli accordi di pace tra Stati Uniti e Iran, con le parole del presidente Usa Donald Trump che ha detto che non c’è fretta di raggiungere un accordo. “Trump congela l’intesa”, è la prima pagina del Corriere della Sera. “Accordo Usa-Iran, gli ultimi ostacoli”, titola invece Repubblica. “La Flotilla dei miracoli” è l’apertura di Libero.

La rassegna stampa di oggi:

“Accordo Usa-Iran, gli ultimi ostacoli” (La Repubblica).

“Trump congela l’intesa” (Il Corriere della Sera).

“Come frenare il nostro declino”, di Maurizio Ferrera: “Con un linguaggio sin troppo prudente, l’ultimo Rapporto Istat ha delineato un quadro preoccupante sul futuro del Paese: gli andamenti demografici pongono serie sfide alla sostenibilità economica e sociale. Il calo della natalità causerà una consistente diminuzione della popolazione totale. La maggiore contrazione riguarderà la popolazione adulta, mentre aumenterà la popolazione con più di 65 anni. Senza correttivi, meno lavoratori si troveranno a mantenere più anziani (pensiamo a sanità e pensioni). Nel complesso, l’Italia avrà meno abitanti, ma anche un Pil (totale e pro capite) inferiore”.

“Putin colpisce Kiev e sfida l’Ue” (La Stampa).

“Usa-Iran, intesa pronta ma slitta la firma. Trump: niente fretta” (Il Sole 24 Ore).

“Usa-Iran, la firma slitta” (Il Messaggero).

“La trappola della ricchezza”, di Giuseppe Vegas: “Il nostro futuro non si interseca solo con i grandi temi geopolitici che stanno agitando il mondo, ma anche con questioni squisitamente nostrane destinate a condizionare direttamente la vita delle prossime generazioni di italiani e a determinare il ruolo che l’Italia sarà chiamata a svolgere nell’ambito dei rapporti internazionali e del suo rilievo a livello geopolitico. Ma, come spesso accade, più il problema è rilevante, più si cerca di evitare di affrontarlo. È il caso degli effetti dell’andamento negativo dell’evoluzione della popolazione italiana. Il numero troppo rapidamente decrescente dei nuovi nati, quello che è stato definito l’inverno demografico, non sembra avere una fine ed è destinato ad influire negativamente sul livello dell’attività industriale e della sua qualità…”.

“Trump lima l’accordo, pazienza e linea dura per piegare Teheran” (Il Giornale).

“Manette e stangata ai giudizi, Nordio fa esplodere le destre” (Il Fatto Quotidiano).

“La Flotilla dei miracoli” (Libero).

“Quel che manca per chiudere la partita nel Golfo”, di Mario Sechi: “Donald Trump prova a chiudere in due tempi la partita del Golfo con l’Iran: prima una tregua di 60 giorni, poi il negoziato per renderla concreta e credibile. Ho qualche dubbio sul risultato finale, perché Teheran dai tempi della rivoluzione khomeinista a oggi ha sempre tradito i patti. Nella «pax islamista» che stanno apparecchiando tra Teheran e Islamabad, c’è sempre un obiettivo nascosto. Gli Stati Uniti questa luce obliqua non la colgono, sono un impero riluttante che vuole sempre «tornare a casa», l’America è come una gigantesca isola tra due oceani, Trump vuole chiudere in fretta, i militari hanno l’intelligenza per vedere il rischio, ma solo Israele ha la cultura millenaria per leggere tra le pagine della guerra permanente dell’Islam”.

“Trovati video del terrore nel cellulare di El Koudri” (La Verità).

“Usa-Iran, Trump rallenta l’accordo. Israele vuole la libertà d’attacco” (Domani).