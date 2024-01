Io Capitano di Matteo Garrone in corsa per gli Oscar, è tra i 5 migliori film internazionali

Matteo Garrone è in corsa per gli Oscar 2024, che si terranno il 10 marzo, con la pellicola “Io Capitano“, candidato dell’Italia al miglior film internazionale. Il film è stato scelto per la cinquina finale della notte delle stelle del prossimo 10 marzo. Le nomination, scelte da membri dell’Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid.

Il film, che tratta dell’emigrazione africana verso l’Europa, ha concorso alla 80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per il Leone d’oro, venendo riconosciuto con il Leone d’argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr. Ai Golden Globe del 2024 il film è stato candidato nella categoria al miglior film straniero.

Tutti i candidati ai premi Oscar 2024

MIGLIOR FILM: American Fiction, Anatomy of a fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest.

MIGLIOR REGIA: Anatomy of a Fall (Justin Triet), Killers of the Flower Moon (Martin Scorsese), Oppenheimer (Christopher Nolan), Poor Things (Yorgos Lanthimos), The Zone of Interest (Jonathan Glazer).

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer) e Jeffrey Wright (American Fiction).

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Huller (Anatomia di una caduta), Carey Mulligan (Maestro) e Emma Stone (Povere Creature).

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Robert De Niro (Killers of the Flower Moon), Robert Downey Jr (Oppenheimer), Ryan Gosling (Barbie), Mark Ruffalo (Povere Creature), Sterling K Brown (American Fiction).

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), America Ferrara (Barbie), Jodie Foster (Nyad), Da’vine Joy Randolph (The Holdovers).

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE: Io Capitano (Italia), Perfect Days (Giappone), Society of the snow (Spagna), The Teachers’ Lounge (Germania) e The Zone of Interest (Regno Unito-Polonia).