Momenti di imbarazzo per Melania Trump durante un intervento alla Casa Bianca dedicato alle madri dei militari statunitensi. “La sua empatia trascende il ruolo e plasma un leader compassionevole”, ha dichiarato la first lady davanti al pubblico riferendosi al presidente Donald Trump. Le sue parole sono state accolte con risate e mormorii, costringendola Melania Trump a interrompere momentaneamente il suo discorso. Il presidente ha reagito invece con un sorriso accennato.