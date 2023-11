Timothée Chalamet, attore americano di 27 anni, è il nuovo DiCaprio, ovvero la più grande star del pianeta, secondo gli inglesi.

Chalamet, sentenzia Geoffrey Macnab sul giornale inglese Independent, oggi è tra le star più ricercate di Hollywood, presente nel programma comico americano Saturday Night Live come sulla copertina della rivista GQ. Il suo nuovo film, Wonka, la storia delle origini di Charlie e la fabbrica di cioccolato, diretto da Paul King di Paddington, si appresta a diventare un grande successo al botteghino nel periodo natalizio. Anche Dune: Parte Due, in uscita a marzo, dovrebbe essere un’enorme fonte di guadagno. “A breve, promette Geoffrey Macnab. lo vedremo anche nei panni di Bob Dylan in un nuovo film biografico”.

Tutti sembrano amarlo, dai suoi fan adolescenti – Chalamaniacs, come si chiamano loro stessi – ai critici che hanno estasiato le sue interpretazioni in film insoliti come Chiamami col tuo nome (2017) di Luca Guadagnino e il romantico road movie sui cannibali Bones. e tutti (2022). GQ, i suoi addestratori acrobatici per Dune: Parte seconda avevano già lavorato con Tom Cruise).

Ogni mossa nella vita privata di Chalamet viene esaminata attentamente dagli editorialisti di gossip. Al momento sono in delirio per la sua presunta relazione con il magnate del trucco e figlia dei Kardashian Kylie Jenner.

Commentando la sua fulminea ascesa, i collaboratori sottolineano il suo approccio audace al lavoro. È pronto ad assumere ruoli che gli attori più preoccupati per la loro immagine pubblica non toccherebbero. “Penso che il suo genio risieda nel suo coraggio”, ha detto il regista belga Felix Van Groeningen alla stampa americana dopo averlo scelto per il ruolo del figlio tossicodipendente di Steve Carrell, Nic, nel film drammatico straziante Beautiful Boy (2018).

Fuori dallo schermo, il giovane attore è una figura contraddittoria. È ansioso di vantarsi del suo passato da duro e meschino. I suoi nonni materni sono del Bronx, ma hanno radici russe. Suo padre è francese e lui stesso parla correntemente il francese. Forse questo spiega perché si trova a suo agio sia nel lavorare con un regista europeo anticonformista come Guadagnino che nel film di successo di uno studio come Dune.

Chalamet era già un attore professionista quando era al liceo, apparendo nell’acclamato dramma Homeland. Ha frequentato brevemente la Columbia University, ma ha abbandonato gli studi per concentrarsi sulla sua carriera teatrale e cinematografica.

Ora 27enne, l’attore sta attraversando una transizione. Come ha maliziosamente informato GQ, si sta “adultificando”. Sta anche aprendo nuove strade. Wonka lo vede cantare. Il regista Paul King ha detto a Total Film che Chalamet suonava proprio come Bing Crosby.