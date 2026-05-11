I carabinieri della stazione Roma La Storta hanno arrestato un uomo di 49 anni, romano e con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica. L’intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a un presunto disservizio in un’abitazione situata nella zona di largo Olgiata.

Sul posto sono intervenuti tecnici specializzati che, durante i controlli effettuati insieme ai militari, hanno scoperto che l’immobile era collegato abusivamente alla rete elettrica pubblica tramite un allaccio diretto. Il sistema avrebbe consentito di bypassare completamente il contatore e la regolare contabilizzazione dei consumi energetici.

Il danno economico e la convalida dell’arresto

Secondo una prima stima effettuata dal personale tecnico intervenuto sul posto, il danno economico provocato alla società distributrice di energia ammonterebbe a circa 150mila euro.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Roma, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la durata dell’allaccio abusivo e quantificare con precisione l’ammontare del danno subito dalla società energetica.