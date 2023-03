I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Space Jam: New Legends a Carnival Row

I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è ora disponibile il film Space Jam: New Legends, sequel di Space Jam del 1996. Il film diretto da Malcolm D. Lee ha per protagonista LeBron James nei panni di sé stesso. Su Prime Video prosegue il successo di Carnival Row, la serie fantasy con Orlando Bloom. Su Prime Video è da poco disponibile anche l’ultimo film di Luca Guadagnino, Bones and All, con Taylor Russell e Timothée Chalamet.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Space Jam: New Legends (Film 2021, Commedia/Avventura) di Malcolm D. Lee, con LeBron James.

(Film 2021, Commedia/Avventura) di Malcolm D. Lee, con LeBron James. Era ora (Film 2023, Romantico/Commedia) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo e Barbara Ronchi.

(Film 2023, Romantico/Commedia) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Murder Mistery (Film 2019, Azione/Commedia), di Kyle Newacheck, con Jennifer Aniston e Adam Sandler.

(Film 2019, Azione/Commedia), di Kyle Newacheck, con Jennifer Aniston e Adam Sandler. Dolittle (Film 2020, Avventura) di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr., Tom Holland e Selena Gomez.

(Film 2020, Avventura) di Stephen Gaghan, con Robert Downey Jr., Tom Holland e Selena Gomez. Noise (Film 2023, Thriller/Drammatico) con Ward Kerremans e Sallie Harmsen.

(Film 2023, Thriller/Drammatico) con Ward Kerremans e Sallie Harmsen. Mare Fuori (Serie tv 2022) di Cristiana Farina, con Carmine Recano, Carolina Crescentini e Nicolas Maupas.

(Serie tv 2022) di Cristiana Farina, con Carmine Recano, Carolina Crescentini e Nicolas Maupas. Anime False (Serie tv 2023, Thriller).

(Serie tv 2023, Thriller). Tenebre e ossa (Serie tv 2023, Fantasy) con Ben Barnes e Jessie Mei Li.

Prime Video, film e serie tv del momento