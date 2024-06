I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Eric a Freelance

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco disponibile la serie tv thriller Eric, creata dalla vincitrice del BAFTA e dell’Emmy Award Abi Morgan e con protagonista Benedict Cumberbatch. La serie è già nella top 10 della piattaforma. Prosegue invece il successo di Bridgerton e del film di fantascienza Atlas, con Jennifer Lopez.

Poche novità nella top 10 di Prime Video, con l’aggiunta di Freelance, film d’azione con John Cena. Prosegue il successo di Fallout e del film romantico The Idea of You.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Eric (Serie tv 2024, Thriller) di Abi Morgan, con Benedict Cumberbatch.

Bridgerton (Terza stagione, Romantico) con Nicola Coughlan e Luke Newton.

The 8 Show (Serie tv 2024, Drammatico).

Geek Girl (Serie tv 2024, Drammatico).

La vita che volevi (Serie tv 2024, Drammatico) con Vittoria Schisano.

Atlas (Film 2024, Azione/Fantascienza) di Brad Peyton, con Jennifer Lopez e Mark Strong.

I colori del male: Rosso (Film 2024, Thriller/Drammatico) di Adrian Panek.

Godzilla Minus One (Film 2023, Azione/Sci-fi) di Takashi Yamazaki.

Quasi orfano (Film 2022, Drammatico/Commedia) di Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio.

Bullet Train (Film 2022, Azione/Commedia) di David Leitch, con Brad Pitt.

Prime Video, film e serie tv del momento