Quante volte in un film horror abbiamo visto un bambino correre dai genitori dicendo loro di aver visto un mostro nell’armadio o sotto il proprio letto? Tantissime, è uno dei luoghi comuni del genere, nonché un grande classico degli incubi infantili. La storia che arriva dalla piccola città di Great Bend, nello Stato del Kansas, a poco a che vedere con gli incubi ma senza dubbio sembra uscita direttamente da una scena di un film dell’orrore.

“Il mostro sotto il letto”

In una tranquilla serata di fine marzo, una babysitter si è ritrovata come al solito a occuparsi di due bambini. Uno di loro, però, l’ha raggiunta e, spaventato a morte, le ha detto di aver visto un mostro che si nascondeva sotto il suo letto. La ragazza ha cercato in tutti i modi di calmarlo, raggiungendo poi la sua cameretta. Continuando a tranquillizzare il piccolo, la tata si è chinata per controllare, un modo per far vedere al bambino che in casa non c’era nessuno e che i mostri non esistono. All’improvviso, però, la ragazza si è trovata di fronte un uomo, uno sconosciuto che si stava nascondendo proprio sotto il letto del bambino.

Senza perdere la calma, ma naturalmente spaventata, la babysitter ha affrontato l’uomo che, dopo una rapida colluttazione, è riuscito a fuggire dalla casa. La ragazza ha così allertato i vicini ma gli agenti di polizia, giunti sul posto, non sono riusciti a catturarlo. Dopo diverse ore, l’intruso è stato arrestato e identificato dalla polizia della contea. Si chiama Martin Villalobos Jr., ed è un ragazzo di 27 anni con precedenti penali che un tempo viveva proprio nella casa dove si è verificata l’intrusione. Dieci giorni prima, Villalobos era stato rilasciato su cauzione, dopo essere stato arrestato per abusi e violenza domestica. Ora il 27enne si trova in carcere, accusato di rapimento aggravato, furto con scasso, aggressione aggravata, pericolo per minori e ostruzione di giustizia. La cauzione è fissata a 500mila dollari, una cifra altissima che non gli permetterà di uscire e allo stesso modo di nascondersi sotto alcun letto.