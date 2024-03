I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Ferrari a The Gentlemen

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video è stato da poco aggiunto l’ultimo film di Michael Mann, Ferrari, con Adam Driver, Penélope Cruz e Patrick Dempsey. Prosegue sulla piattaforma il successo del terzo capitolo di The Equilazer con Denzel Washington. Su Netflix è disponibile, e già nella top 10 della piattaforma, la commedia La guerra dei nonni con Vincenzo Salemme e Max Tortora. Grande successo anche per la serie tv di Guy Ritchie The Gentlemen con Kaya Scodelario e Giancarlo Esposito.

Netflix, i film e le serie tv del momento

La guerra dei nonni (Film 2023, Commedia) di Gianluca Ansanelli, con Vincenzo Salemme e Max Tortora.

(Film 2023, Commedia) di Gianluca Ansanelli, con Vincenzo Salemme e Max Tortora. Damsel (Film 2024, Fantasy) di Juan Carlos Fresnadillo, con Millie Bobby Brown, Nick Robinson e Robin Wright.

(Film 2024, Fantasy) di Juan Carlos Fresnadillo, con Millie Bobby Brown, Nick Robinson e Robin Wright. Le Mans ’66 – La grande sfida (Film 2019, Azione) di James Mangold, con Christian Bale e Matt Damon.

(Film 2019, Azione) di James Mangold, con Christian Bale e Matt Damon. Art of Love (Film 2024, Thriller/Sentimentale).

(Film 2024, Thriller/Sentimentale). Confini e dipendenze (Film 2021, Thriller) di Nicholas Jarecki, con Armie Hammer, Evangeline Lilly e Gary Oldman.

(Film 2021, Thriller) di Nicholas Jarecki, con Armie Hammer, Evangeline Lilly e Gary Oldman. The Gentlemen (Serie tv 2024, Drammatico) con Theo James, Kaya Scodelario e Giancarlo Esposito.

(Serie tv 2024, Drammatico) con Theo James, Kaya Scodelario e Giancarlo Esposito. Supersex (Serie tv 2024, Drammatico) con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Adriano Giannini.

(Serie tv 2024, Drammatico) con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Adriano Giannini. Bandidos (Serie tv 2024, Avventura/Azione).

(Serie tv 2024, Avventura/Azione). Das Signal – Segreti dallo spazio (Serie tv 2024, Fantascienza).

(Serie tv 2024, Fantascienza). Furies (Serie tv 2024, Azione).

Prime Video, film e serie tv del momento