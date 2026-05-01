L’azienda cinese KinetixAI ha presentato nei giorni scorsi il suo nuovo modello di robot umanoide, progettato per imitare con grande precisione la flessibilità dei movimenti umani. Il robot, denominato KAI, è stato ideato con dimensioni e altezza paragonabili a quelle di un essere umano. Grazie alla dotazione di una sensibilità tattile e di una destrezza avanzata, questo modello di robot può reagire ai cambiamenti dell’ambiente circostante andando oltre alla più basilare esecuzione di comandi preimpostati. Con il sistema proprietario KAI World Model, sviluppato direttamente da KinetixAI, KAI può prendere decisioni in autonomia adattando ogni sua azione alle circostanze.