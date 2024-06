I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da The 8 Show a I soliti idioti 3

The 8 Show

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Questa settimana non sono molte le novità presenti nella top 10 di Netflix. La serie tv Bridgerton continua a essere la più vista sulla piattaforma. Grande successo anche per The 8 Show, appena aggiunta al catalogo, una serie tv coreana che segue alcuni stilemi di Squid Game.

Su Prime Video, tra i film più visti, c’è I soliti idioti 3, con protagonisti Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. La commedia romantica The Idea of You, con Anne Hathaway, è ancora uno dei prodotti più visti della piattaforma.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Bridgerton (Terza stagione, Romantico) con Nicola Coughlan e Luke Newton.

(Terza stagione, Romantico) con Nicola Coughlan e Luke Newton. The 8 Show (Serie tv 2024, Drammatico).

(Serie tv 2024, Drammatico). Thank You, Next (Romantico).

(Romantico). Baby Reindeer (Serie tv 2024, Commedia/Thriller) di Richard Gadd.

(Serie tv 2024, Commedia/Thriller) di Richard Gadd. Asunta (Serie tv 2024, Drammatico).

(Serie tv 2024, Drammatico). Atlas (Film 2024, Azione/Fantascienza) di Brad Peyton, con Jennifer Lopez e Mark Strong.

(Film 2024, Azione/Fantascienza) di Brad Peyton, con Jennifer Lopez e Mark Strong. Quasi orfano (Film 2022, Drammatico/Commedia) di Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio.

(Film 2022, Drammatico/Commedia) di Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio. The Outfit (Film 2022, Thriller) di Graham Moore, con Mark Rylance.

(Film 2022, Thriller) di Graham Moore, con Mark Rylance. In buone mani 2 (Film 2024, Romantico/Commedia).

(Film 2024, Romantico/Commedia). La madre della sposa (Film 2024, Commedia/Romantico) di Mark Waters, con Benjamin Bratt e Brooke Shields.

Prime Video, film e serie tv del momento