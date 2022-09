I migliori film e documentari sulla musica degli ultimi vent’anni: da 8 Mile a Bohemian Rhapsody. È difficile trovare due forme d’arte che comunicano costantemente, e così bene, come la musica e il cinema, legate da una comune alchimia che esalta le suggestioni di entrambe. Quando il cinema parla direttamente alla musica, e lo fa per esempio attraverso il musical, la biografia musicale o il docu-film, il risultato è quello di un contatto tra le due arti ancora più evidente, sia in termini stilistici che in quelli contenutistici. Basti pensare a film come The Blues Brothers, La febbre del sabato sera, The Doors, I Love Radio Rock e Whiplash per comprendere quanto intenso ed espressivamente forte possa essere questo legame.

Moonage Daydream, il documentario su David Bowie

Ricostruire la vita e l’attività musicale di un artista poliedrico e complesso come David Bowie non è semplice, ma è quello che ha fatto il regista Brett Morgen, non nuovo ad imprese artistiche di questo livello. Il suo documentario, Moonage Daydream, è disponibile nelle sale italiane il 26, 27 e 28 settembre. In occasione di questa uscita, ripercorriamo i migliori film e documentari sulla musica degli ultimi vent’anni. Nella lista sono state inserite solo opere con protagonisti artisti realmente esistiti.

I migliori film e documentari sulla musica degli ultimi vent’anni

8 Mile (2002) di Curtis Hanson, con Eminem. Il film, in cui Eminem interpreta sé stesso, affronta le difficoltà e i molti ostacoli che il ragazzo ha dovuto affrontare prima di diventare il fenomeno musicale che oggi tutti conosciamo. Oscar alla miglior canzone, Lose Youself, dello stesso Eminem.

Ray (2004) di Taylor Hackford, con Jamie Foxx, Kerry Washington e Regina King. Nel 2004 muore il cantante Ray Charles. Nello stesso anno esce il primo biopic sulla sua vita, che racconta la determinazione di un cantante che ha cambiato la storia del blues nonostante la perdita della vista all’età di sei anni. Premio Oscar a Jamie Foxx per la sua grande interpretazione nei panni del cantante.

Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line (2005) di James Mangold, con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon. Phoenix interpreta uno dei cantanti americani più influenti e complessi di sempre, Johnny Cash. Il film racconta in particolare il rapporto difficile tra il cantante e la moglie June Carter Cash. Per la sua interpretazione Reese Witherspoon ha vinto il premio Oscar come migliore attrice protagonista.

Io non sono qui (2007) di Todd Haynes, con Cate Blanchett, Christian Bale, Richard Gere e Heath Ledger. Adottando una modalità narrativa originale e dalle grandi sfaccettature espressive, il film racconta il cantante Bob Dylan attraverso sette momenti differenti della sua vita, ciascuno dei quali interpretati da attori diversi.

Control (2007) di Anton Corbijn, con Sam Riley e Samantha Morton. Ian Curtis, leader dei Joy Division, è stata una delle figure più prorompenti ed enigmatiche della storia del rock. Il film, ispirato all’autobiografia di Deborah Woodruff Curtis Touching From a Distance, non si limita a delineare la carriera artistica di Curtis, ma approfondisce anche gli aspetti più significativi della sua vita privata.

Michael Jackson’s This Is It (2009) di Kenny Ortega. Il documentario musicale, che ad oggi è quello con il maggior numero di incassi di sempre, affronta gli ultimi mesi di vita dell’icona pop Michael Jackson, concentrandosi su quello che sarebbe dovuto essere il suo ultimo tour, mai realizzato.

Jersey Boys (2014) di Clint Eastwood, con John Lloyd Young, Vincent Piazza e Christopher Walken. Il film di Eastwood, basato sull’omonimo musical di Marshall Brickman e Rick Elice, racconta la nascita e il successo negli anni Sessanta del gruppo rock The Four Seasons, considerata una delle band più iconiche di sempre.

Kurt Cobain: Montage of Heck (2015) di Brett Morgen. Ricco di interviste, brani e filmati inediti, in collaborazione diretta con la famiglia del cantante, il documentario ricostruisce la vita dell’icona rock Kurt Cobain, leader dei Nirvana morto suicida nel 1994.

What Happened, Miss Simone? (2015) di Liz Garbus. Candidato al premio Oscar per il miglior documentario, l’opera di Garbus affronta la vita di una delle più importanti cantanti soul di tutti i tempi, Nina Simone, non mancando di raccontarne anche il contesto storico e sociale.

Bohemian Rhapsody (2018) di Bryan Singer, con Rami Malek. Quella raccontanta in questo film è la storia di una delle band più apprezzate e iconiche di tutti i tempi, i Queen, e del loro leader Freddie Mercury, figura fondamentale nel panorama rock e non solo. Il film si concentra in particolare su un periodo che va dal 1970, l’anno di fondazione del gruppo, allo storico concerto Live Aid del 1985. La pellicola ha vinto 4 premi Oscar: miglior attore protagonista a Rami Malek, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Ennio (2021) di Giuseppe Tornatore. Concludiamo questa lista con un documentario speciale che omaggia una figura straordinaria della musica, quella di Ennio Morricone. Attraverso interviste ai più importanti esponenti del mondo del cinema e non solo che hanno collaborato con lui, il documentario fa emergere la grandezza di uno dei più importanti compositori di sempre, quel Morricone giovane studente di musica, poi arrangiatore e infine compositore che abbiamo sempre amato per le sue note, capaci di trascendere il tempo e generi.

