Cavalluccio marino ucciso da turisti italiani a Ibiza: lanciato in aria e seppellito nella sabbia

Un cavalluccio marino è stato ucciso in una spiaggia di Ibiza da un gruppo di turisti italiani. A raccontare la fine dell’animale, avvenuta sabato 12 agosto, è stato il quotidiano locale Diario de Ibiza che ha raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena sulla spiaggia di Caló des Moro, in località Sant Antoni. Le stesse persone hanno chiamato la polizia e sono state sentite sui fatti.

Cavalluccio marino ucciso da turisti italiani a Ibiza

Secondo quanto hanno scritto gli agenti nel rapporto stilato dopo la segnalazione, a dare l’allarme è stata una bambina di 11 anni che ha cercato di salvare il cavalluccio marino, tirandolo fuori dalla sabbia e rimettendolo in mare, ma ormai l’animale era già morto. “All’arrivo degli agenti la testimone ha raccontato che il gruppo stava giocando con l’animale, lanciandolo in aria e poi sotterrandolo nella sabbia”, si legge.

Il quotidiano ha raggiunto il Consiglio comunale di Sant Antoni che ha confermato l’intervento e spiegato che i turisti “hanno dichiarato di averlo trovato morto mentre facevano il bagno”, anche se non hanno specificato perché hanno deciso di giocarci. “La polizia ha redatto un rapporto e ha avviato le procedure del caso, in modo da coinvolgere il servizio ambientale del Governo delle Baleari per registrare quanto accaduto e, nel caso in cui lo si ritenga opportuno, aprire un procedimento disciplinare”, si legge ancora sul Diario de Ibiza.

L’ippocampo morto per asfissia

Il corpo dell’animale è stato consegnato a un oceanografo che ha eseguito una necroscopia e ha concluso che l’animale era sano e sarebbe morto per asfissia. Come spiega il quotidiano spagnolo, nelle acque dell’isola si possono trovare due specie di cavallucci marini, l’Hippocampus hippocampus, e il cosiddetto ‘cavalluccio marino mediterraneo’, l’Hippocampus guttulatus, a cui apparteneva l’esemplare della spiaggia di Caló des Moro.