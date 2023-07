Donna viene colpita da un meteorite mentre era sulla terrazza

Un evento a dir poco raro è avvenuto in Alsazia (Francia) dove una donna è stata colpita da un meteorite mentre sedeva sulla terrazza di casa. La donna si trovava con un’amica fuori in terrazza per prendere un caffè e all’improvviso le due hanno sentito un forte botto sul tetto della casa.

Donna colpita da un meteorite

La donna ha poi raccontato al giornale Le Bien Public, che una pietra è rimbalzata sul tetto e l’ha colpita al petto, lasciandole un livido sulle costole. Il suo primo pensiero è stato che si trattasse di un animale, prima di rendersi conto di cosa fosse successo. La donna, ha preso la pietra e l’ha poi fatta controllare da un geologo, il dottor Thierry Rebmann. “Trovare una meteora è già raro, ma essere colpiti in pieno è ancora più raro”, ha detto il dottor Rebmann a France Bleu Alsace.

Secondo il database di The Meteoritical Society, solo cinque meteoriti sono atterrati in Francia nel 21° secolo, con l’ultimo nel 2015 che pesava appena 3,12 grammi. Il dottor Rebmann ha identificato l’oggetto su richiesta della donna dicendo che assomigliava a una roccia vulcanica. Tali oggetti vengono solitamente bruciati mentre attraversano l’atmosfera terrestre ed è ciò che viene spesso definito una stella cadente. Tuttavia, in questo caso, era rimasto poco materiale, circa 150 g di peso.

“Un evento raro”

Sempre per Rebmann, la meteora non era di per sé rara e non consisteva di materiali rari, tuttavia, ha affermato che è molto raro essere colpiti. Ora ha raccomandato che il meteorite venga sottoposto ad analisi approfondite da parte di un istituto di fisica planetaria per determinarne le origini. “La sua composizione mineralogica può darci un’idea della sua provenienza”, ha detto.