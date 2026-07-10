La morte di Ann Widdecombe, figura notissima della destra politica britannica e pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher alla corte di Nigel Farage, ha assunto i contorni di un giallo (incidentalmente nei luoghi amati da Agatha Christie).

Dalla Thatcher alla corte di Nigel Farage

La signora aveva 78 anni, ma la polizia ha reso noto di aver aperto un’indagine penale. Il sospetto è quello di un omicidio, ha confermato la Dartmoor, Devon and Cornwall Police, forza di polizia competente nel territorio del sud dell’Inghilterra in cui Ann Widdecombe è stata trovata cadavere nelle scorse ore.

Scrittrice e personaggio televisivo, Widdecomb è stata un’ex deputata Tory, ex ministra del governo di John Major, ex eurodeputata del Brexit Party e negli ultimi anni era divenuta responsabile del settore Giustizia e Immigrazione di Reform.

Il corpo presentava segni di “gravi ferite”: l’indagine al momento è in una fase preliminare, non risultano ancora arresti o indicazioni di un possibile movente.

“Crediamo che il responsabile sia di pelle bianca”

La capo detective Ilona Rosson ha parlato di un episodio “davvero tragico per la famiglia e gli amici” della vittima – ha detto in una conferenza stampa – ma ci stiamo muovendo rapidamente per identificare il responsabile, che crediamo essere un uomo di pelle bianca”.

Precisazione malauguratamente obbligata nel Regno Unito percorso da rinnovate tensioni razziali e violenza indiscrimanta contro gli stranieri di colore, soprattutto dopo i casi recenti di delitti commessi da imigrati e la reazione xenooba.

Rosson ha chiesto la collaborazione di qualunque testimone abbia potuto notare “alcunché di sospetto nell’area di Haytor Vale”, un’altura fra le brughiere di Dartmoor, nella contea del Devon (Inghilterra sud-occidentale), o che disponga di immagini riprese da “camere a circuito chiuso e dash-cam”