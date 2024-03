Gli agricoltori sono nuovamente scesi in piazza nel quartiere europeo a Bruxelles. Dopo le proteste messe in atto a inizio e fine febbraio per contestare le politiche dell’Unione Europea, un gruppo di un centinaio di trattori si è radunato questa mattina vicino alle sedi delle principali istituzioni europee. Alcuni manifestanti hanno dato vita a piccoli fuochi nella Place du Luxembourg, di fronte ai palazzi del Parlamento europeo, già presi d’assalto il 1 febbraio. Da rue de la Loi, alcuni mezzi agricoli si sono diretti nelle immediate vicinanze degli edifici principali della Commissione e del Consiglio europeo sversando carichi di letame, patate dolci e legna. Durante l’azione gli agricoltori hanno anche lanciato uova contro alcuni palazzi del Consiglio. Alcuni sono stati scagliati contro la polizia schierata in tenuta antisommossa. Al momento non si verificano scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine.