Ryanair, ordine record di 300 Boeing 737 Max. Valore 36 miliardi di euro

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha piazzato un ordine record di 300 Boeing 737 Max per un valore di oltre 40 miliardi di dollari (36 miliardi di euro). Si tratta di una delle più importanti commesse per il colosso aerospaziale Usa in un mercato dell’aviazione in rapida ripresa dopo il periodo della pandemia.

Ryanair, ordine record di Boeing 737

Il vettore punta a un aumento dell’80% del traffico passeggeri annuo a 300 milioni di viaggiatori entro il 2034. Prevede così di assumere più di 10.000 dipendenti fra assistenti di volo, ingegneri e piloti, per poter raggiungere quell’obiettivo.

“E’ il più grande ordine mai effettuato da una società irlandese per prodotti fabbricati negli Stati Uniti”, sottolinea Ryanair in una nota. “Oltre a garantire entrate significative e crescita del traffico in tutta Europa, prevediamo che questi nuovi aeromobili, più grandi, più efficienti e più ecologici, consentiranno ulteriori risparmi sui costi unitari” ha dichiarato il ceo Ryanair Michael O’Leary in un comunicato.

Le caratteristiche del Boeing 737 Max

La consegna dei jet al vettore low-cost è prevista tra il 2027 e il 2033. Il contratto sarà comunque soggetto all’approvazione degli azionisti durante l’assemblea generale annuale di settembre, a causa delle dimensioni e della portata della transazione economica. Il nuovo aeromobile 737 Max-10 scelto da Ryanair ha 228 posti, circa il 20% in più rispetto all’attuale generazione di Boeing comparabili, spiega l’amministratore delegato della compagnia aerea Michael O’Leary.