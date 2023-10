Prete spacca zucche di Halloween scolpite da bambini: sono “simboli satanici”

Un prete nella Repubblica Ceca ha distrutto un certo numero di zucche intagliate dai bambini perché non voleva avere “simboli satanici” su un terreno sacro.

I bambini del posto avevano intagliato gli ortaggi durante i festeggiamenti di Halloween che si tenevano nel villaggio di Kurdejov in Repubblica Ceca. Tuttavia, quando il prete, padre Jaromir Smejkal li ha visti vicino alla sua chiesa, è andato su tutte le furie distruggendo il campo di zucche per due giorni.

Si dice che molti dei bambini piccoli abbiano pianto a causa delle sue azioni, per le quali in seguito si è scusato in una lettera aperta che è stata pubblicata sulla pagina Facebook del villaggio.

Nelle scuse si legge: “C’è stata una collisione di due mondi, quello religioso e la visione moderna del mondo. Quando ho lasciato la canonica, domenica sera, ho visto davanti al nostro territorio sacro numerosi simboli della festa “Halloween”, che è nata nel mondo contemporaneo paganizzato. Ho agito secondo la mia fede e il mio dovere di essere un Padre e un protettore dei bambini affidatemi e ho rimosso i simboli. Solo il giorno dopo ho saputo che si trattava di un evento municipale e di creazioni di bambini.

“Se avessi saputo ciò, nonostante il mio dovere di agire con decisione e radicalità contro il male, avrei considerato il fatto di ferire in questo modo i sentimenti del mio prossimo, soprattutto dei bambini, e avrei adeguato di conseguenza la mia reazione Non mi piace fare del male a nessuno, soprattutto ai bambini, e per questo mi scuso.

Ma provate a pensare che il mio dovere come autorità e come sacerdote è quello di proteggere i bambini e le famiglie dal male spirituale nascosto, anche se potrebbero non essere consapevoli del danno che stanno causando a se stessi con le loro azioni, e quindi sono ancora più a rischio. Voglio inoltre sottolineare che siamo tutti semplicemente esseri umani che commettono errori e che, per mancanza di informazioni e di comprensione della realtà di cui facciamo parte, la nostra reazione può provocare dispiacere e dolore in un altro.”

All’inizio di questo mese esperti e medici hanno avvertito le persone di non mangiare vecchie decorazioni di zucca stantie alla fine della stagione spettrale. Qualsiasi zucca che si desideri utilizzare come cibo dovrebbe essere conservata in frigorifero e non dovrebbe essere conservata troppo a lungo.

Kimberly Baker, direttrice del team del programma di sicurezza e sistemi alimentari presso la Clemson University, ha dichiarato: “Esaminate e annusate il cibo prima di mangiarlo, poiché di solito si può sentire l’odore di deterioramento sugli ingredienti, le zucche sono un ortaggio a basso contenuto di acido, quindi una volta tagliate e tenute a temperatura ambiente, gli agenti patogeni eventualmente presenti cresceranno rapidamente nell’alimento.

Più a lungo la zucca rimane a temperatura ambiente, più agenti patogeni crescono e possono far ammalare qualcuno che dovesse mangiarla. Soprattutto se è rimasto fuori per un certo periodo di tempo, il clima è ancora abbastanza caldo da consentire a piccoli insetti e piccole creature di usare la zucca come cibo, per deporvi le uova e per usarla come bagno. Sicuramente non vorrete mangiarla.”