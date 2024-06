Ha chiamato il 112 perché aggredito da alcuni ragazzi, ma a sua carico c’era un ordine di carcerazione e la vittima è così finita in carcere. E’ accaduto ieri sera in via Combattenti a Bolzano. Quando la pattuglia è arrivata sul posto i giovani erano ormai scappati.

Il racconto confuso e contraddittorio dell’uomo ha fatto scattare un controllo più approfondito. La ‘vittima’, M. G., bolzanino di 67 anni con a proprio carico numerosi precedenti, era ricercato in quanto doveva scontare una condanna ad un anno e 8 mesi di reclusione con un ordine di carcerazione recentemente emesso dalla Procura generale di Venezia per una ricettazione commessa in Veneto tempo addietro.

L’uomo, spesso notato bivaccare in piazza Mazzini, lo scorso maggio aveva ricevuto un avviso orale emesso dal questore Paolo Sartori in quanto, alla guida della sua vettura, si era sottratto a un controllo di polizia, provocando nel contesto alcune lesioni ad un agente della Polizia municipale. M. G. è stato così arrestato.