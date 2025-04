Continua la crisi delle Borse mondiali dopo l’annuncio di Trump sui dazi. La Borsa di Tokyo sta perdendo oltre il 3%. Intanto il premier giapponese ha definito i dazi “una crisi nazionale”.

Le notizie del giorno:

8.28 L’esercito israeliano: “Lanciata una nuova offensiva di terra a est di Gaza City”

L’esercito israeliano (IDF) ha annunciato di aver lanciato una nuova offensiva di terra a est di Gaza City venerdì per espandere la zona di sicurezza che ha stabilito all’interno del territorio palestinese. “Nelle ultime ore – si legge in una nota – le truppe hanno iniziato a condurre attività di terra nell’area di Shejaiya nel nord di Gaza, al fine di espandere la zona di sicurezza”.

8.16 La morsa dei dazi pesa sul dollaro, l’euro sale a 1,1083

Il dollaro ancora in caduta sulla scia dei timori per la tenuta dell’economia globale con l’avvio dei dazi decisi da Donald Trump. L’euro in avvio sale a 1,1083 sul biglietto verde, con un aumento dello 0,2%. Si rafforza anche lo yen a 146,30 sul dollaro e si assesta ai massimi in sei mesi. Bene anche la sterlina e il franco svizzero.

8.02 Tajani: “Dobbiamo trattare per dimezzare i dazi”

“Niente panico. I dazi sono stati un errore, ma gli italiani devono sapere che il governo lavora da tempo su questo tema”. Lo spiega al Corriere della Sera il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui “a breve termine un obiettivo possibile sarebbe dimezzare i dazi annunciati: dal 20% al 10%, come quelli che sono stati imposti alle merci della Gran Bretagna”.

7.33 Trump contraddice suoi consiglieri e apre a trattative su dazi

Donald Trump ha contraddetto i suoi collaboratori sui dazi. Dopo che il segretario al Commercio americano Howard Lutnick e il consigliere Peter Navarro hanno ribadito a più riprese che non c’era spazio per trattare sulle tariffe, il presidente Usa ha definito le tariffe uno strumento per trattate e ha aperto a negoziazioni. Lo mettono in evidenza i media americani. “Tutti i paesi – ha spiegato Trump – ci stanno chiamando. Abbiamo preso il comando: se avessimo chiesto a questi paesi di farci un favore, avrebbero detto di no. Ora, invece, farebbero qualsiasi cosa per noi. I dazi ci danno un grande potere per negoziare”.

7.01 Giappone, i dazi Usa sono una crisi nazionale

I dazi del presidente americano Donald Trump sui prodotti giapponesi sono una “crisi nazionale”, ha affermato oggi il primo ministro nipponico Shigeru Ishiba prima dei previsti colloqui tra i partiti del Giappone per mitigare l’impatto delle tariffe Usa.

5.48 La Borsa di Tokyo amplia le perdite, Nikkei -3,14%

La Borsa di Tokyo ha perso oltre il 3% negli scambi di metà giornata, sull’onda dei dazi del presidente americano Donald Trump che hanno sconvolto i mercati azionari globali. L’indice di riferimento Nikkei è sceso di 1.090,48 punti (-3,14%), a quota 33.645,45. La piazza asiatica aveva iniziato le contrattazioni con un -1,33%.

4.30 La Corte suprema di Seul conferma l’impeachment e destituisce Yoon

La Corte suprema sudcoreana ha conferma l’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, destituendolo dal suo incarico.

1.35 Trump: “Penso che Zelensky e Putin pronti a fare un accordo”

“L’Europa non ha avuto successo nel trattare con Putin, ma penso che io lo avrò”. Lo ha detto Donald Trump, secondo il quale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “pronto a fare un accordo. E penso che anche” quello russo Vladimir “Putin sia pronto” a farlo, ha osservato il presidente americano.

00.17 Fmi, da dazi Usa significativi rischi a prospettive globali

Il Fondo Monetario Internazionale sta ancora valutando le implicazioni macroeconomiche dei dazi di Donald Trump ma le tariffe “rappresentano chiaramente un rischio significativo alle prospettive globali in un momento di crescita lenta”. Lo ha detto la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva esortando gli Stati Uniti e i loro partner commerciali a lavorare in modo costruttivo per risolvere le tensioni e ridurre l’incertezza.