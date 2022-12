Allerta meteo a Ischia. Il commissario per Casamicciola, Giovanni Legnini, sta predisponendo una zona rossa che riguarderà due aree di rischio e che prevederà evacuazioni. Ad oggi è presumibile che la durata sarà di due-tre notti: interessata è un’area che potrebbe essere interessata da nuovi smottamenti. Le persone interessate a lasciare le proprie case sono in tutto circa 1300. Potranno rientrare solo al termine dell’evacuazione prevista per le 16 di domenica. Per ospitarli è stata acquisita la disponibilità dei posti negli alberghi, nelle palestre attrezzate e nel palazzetto dello Sport.

Casamicciola, evacuazioni preventive dalla zona a rischio smottamenti

“Le previsioni metereologiche sono difficili dalle 16 di oggi ma abbiamo un‘allerta gialla, quindi l’evacuazione è una precauzione. Non dovrebbe esserci una precipitazione violenta ma la zona già colpita da frana è particolare perché c’è molto fango e anche poca acqua può diventare pericolosa”. A dirlo in conferenza stampa è la commissaria straordinaria del Comune di Casamicciola Simonetta Calcaterra. “Nella zona ferita – ha aggiunto – è importante che i cittadini vengano accompagnati in zona più sicura”.

Come avverrà l’evacuazione

“Ci sono le navette nei punti decisi che hanno l’abbinamento per ogni abitante della zona rossa con un albergo. Ci si muove con le navette non con le auto perché il traffico diventa pericoloso” ha proseguito la Calcaterra. “Ora in poco tempo verrà perfezionato – ha aggiunto – il documento e cominciamo a sistemare le navette sul percorso. Ricordo che l’elenco di strutture abbinate a ognuno è sulla navetta, noi diamo l’elenco delle strade dello sgombero ma poi la destinazione in albergo è sulla navetta”.

“Non ci sarà un allontanamento coattivo delle persone”

“Non ci sarà un allontanamento coattivo delle persone” ha spiegato il commissario per l’emergenza Casamicciola, Giovanni Legnini. “Sono loro che dovranno spostarsi. Si tratta di un’ordinanza che va rispettata ma sono fiducioso che la stragrande maggioranza delle persone vi si atterrà, parliamo della loro sicurezza. Non si tratta di nessuna deportazione” ha concluso. Per aggiungere: ” Se arriverà a breve una allerta meteo arancione è chiaro che ci sarà lo stesso provvedimento di oggi. Ma per ora c’è un’allerta gialla, poi vedremo sul prossimo futuro dell’isola”.

Prevista una proroga di altre 24 ore?

A parlare è stato anche il direttore della Protezione Civile della Campania, Italo Giulivo, in conferenza stampa a Ischia. E’ prevista una proroga all’evacuazione di altre 24 ore? “I satelliti ci aprono una allerta gialla per 24 ore da oggi. Dai satelliti capiremo se ci sarà una proroga per altre 24 ore”.

“Il piano di evacuazione – ha spiegato – è una misura di prevenzione. La previsione è di pioggia per 40-50 mm, nettamente inferiore a quella del 26 novembre, ma è chiaro che questa pioggia grava su un’area colpita che ha molto fango pendente e quindi è assoluta norma precauzionale l’evacuazione per la messa in sicurezza della popolazione. Sottolineo che il 26 novembre ci sono stati picchi di 100 mm di pioggia, che rappresentano il massimo da quando abbiamo i pluviometri, dall’inizio degli anni 2000, come evento di pioggia dell’isola”.

