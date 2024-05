Il professore che abusa di una studente di 13 anni nei bagni della scuola

Un professore, che fino a febbraio insegnava in una scuola media in provincia di Torino, è indagato per violenza sessuale pluriaggravata. L’uomo, infatti, è stato denunciato dai genitori di una tredicenne. Secondo le accuse, come riportato dal quotidiano La Stampa, il professore avrebbe circuito la giovane studentessa abusando di lei nei bagni e nelle classi dell’istituto.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito la vicenda è venuta fuori quando la ragazza, all’improvviso, non voleva più andare a scuola, non riusciva più a dormire e non riusciva più a studiare, nonostante avesse sempre avuto ottimi voti. Il padre, preoccupato, aveva deciso di controllare lo smartphone scoprendo così le chat del docente. Il professore, secondo le accuse, era arrivato a bussare alla porta della classe della tredicenne anche durante le lezioni degli altri professori per poi trascinarla in altre stanze vuote o in bagno. Il padre, a febbraio, ha inviato gli screenshot al preside della scuola e il professore è stato così sospeso. L’uomo poi, dopo la querela, si è autodenunciato ed è stato sospeso sine die dalla direzione scolastica.