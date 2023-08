La sempre più incalzante richiesta da parte di aziende e piccoli investitori, desiderose di partecipare in maniera attiva alla transizione energetica attraverso una crescita sostenibile, ha portato la maggior parte degli advisor ad adottare strategie di sviluppo aziendale incentrate sul rispetto dell’ambiente.

A DuePuntoZero il certificato ASSIUM

Come? Alimentando il dibattito, ma soprattutto favorendo l’ascolto degli imprenditori, delle specificità legate alle singole realtà produttive. Creare un piano di sviluppo “cucito” ad hoc, rispettoso degli ideali aziendali e, allo stesso tempo, in linea con gli obiettivi preposti a favore dell’efficientamento energetico: questa la specializzazione di DuePuntoZero.

La società offre, infatti, un servizio a 360 gradi che mira ad accompagnare e supportare il cliente al fine di generare un beneficio economico in maniera trasversale.

In questo panorama così attento alla crisi climatica e ambientale, affidarsi ad una società rispettosa

dell’ambiente e, al contempo, in grado di ottimizzare i costi aziendali è la chiave del successo.

Così come lo è affidarsi a professionisti trasparenti e preparati che grazie all’ Attestazione di Affidabilità, diventano facilmente rintracciabili sul mercato.

L’attestazione rilasciata da ASSIUM – Associazione Italiana Utility Manager rappresenta un vantaggio competitivo concreto per l’azienda che la riceve e un’indicazione di qualità per i clienti che ricercano, come nel caso di quest’ultima certificazione a DuePuntoZero, un player affidabile cui affidare il proprio piano di efficientamento energetico, grazie a servizi consulenziali in ambito di tecnologie e soluzioni innovative.

“DuePuntoZero bussola per orientare i clienti finali del libero mercato delle utilities”

“DuePuntoZero nasce come bussola per orientare i clienti finali nel mare del libero mercato delle

utilities” – ha spiegato Fabio Rondine, Utility Manager certificato Uni 11782:2020 e consulente di

DuePuntoZero.

“La consulenza di DuePuntoZero è mirata alla ricerca della miglior soluzione per le

esigenze del cliente, vagliando i mercati, le offerte e i fornitori, mettendo al centro il cliente,

seguendolo nel post contratto dandogli assistenza in caso di disservizi e supporto in caso di

contenziosi con i fornitori.

L’incontro con ASSIUM è stato conciliante e rinforzante per la mission della nostra società. Essere riconosciuti con una certificazione è un ulteriore passo verso la ricerca dell’eccellenza e della solidità, ma anche un modo per aiutare a normalizzare e far conoscere la figura dell’utility manager come esperto di un settore ancora troppo sottovalutato.

”Durante l’anno 2020, a causa del Covid-19, le emissioni di CO2 sono nettamente calate e, nel

mondo, abbiamo assistito ad una notevole ripresa del pianeta. Secondo quanto emerso dal Report

trimestrale sulle emissioni per il 2020, si conferma l’evidenza di graduali progressi nella

transizione energetica: dal 2015, più dell’80% dei Paesi ha aumentato il proprio punteggio

nell’Energy Transition Index. Tra questi, l’Italia, si colloca al ventiseiesimo posto.

La prontezza italiana verso la transizione soddisfa solo il 56% della domanda

Tuttavia, questo non basta per far fronte all’emergenza. La prontezza italiana verso la transizione

soddisfa solo il 56% della domanda. In questo contesto è fondamentale la presenza sul territorio di

“bussole” come DuePuntoZero che contribuiscono a favorire la crescita aziendale senza perdere di

vista l’ambiente.

L’ Attestazione di Affidabilità ASSIUM ha certificato la formazione e la certificazione della rete

vendita, il rispetto del codice di condotta commerciale, la trasparenza delle offerte, l’affidabilità

della documentazione contrattuale, la corrispondenza con le fatture emesse, un servizio di post

vendita di qualità. Il distintivo bollino ASSIUM è sinonimo di competenza e comportamento etico e

un ottimo biglietto da visita per la società che lo possiede.

Il comitato tecnico scientifico di Assium ha condotto l’Audit tramite diversi incontri, verificando

documenti (contratti e offerte) per accertare la conformità ai requisiti di trasparenza richiesti dal

codice di condotta commerciale e dalla normativa settoriale in tema di fatturazione.

Al termine dell’iter, DuePuntoZero ha ottenuto la certificazione di Azienda Affidabile con un punteggio di 90 su 120, entrando così a far parte del gruppo delle imprese virtuose sottoposte al controllo continuativo di Assium che verifica con costanza il mantenimento della qualità del servizio offerto.