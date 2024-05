“Maria Tomba è scomparsa“, l’appello disperato della mamma: ma è una trovata per lanciare il singolo della figlia. Giocare sulla falsa scomparsa di una persona, soprattutto in un momento storico in cui le persone scomparse sono una realtà tragica e dolorosa per molte famiglie, è stata considerata di cattivo gusto e irresponsabile dalla gran parte del pubblico. Il fatto che l’idea sia stata presentata come uno scherzo o un modo per pubblicizzare un singolo non ha attenuato la reazione negativa degli utenti sui social media, che hanno espresso disgusto e disapprovazione per questa strategia di marketing.

Dopo il caso del finto furto a Rovazzi, ecco il finto appello della mamma della cantante protagonista nell’ultima stagione di X-Factor. “Aiutatemi a trovarla, non la vedo da alcune settimane”, dice la signora in un video. Un’idea che però non è piaciuta agli utenti social che per qualche ora avevano creduto all’annuncio della donna pubblicato sul profilo della figlia. Quando Maria Tomba annuncia che la sua è una trovata di marketing per lanciare il nuovo singolo, piovono le critiche: “E’ stata una roba veramente di cattivo gusto, in un momento storico come questo dove ragazze, donne, mamme, mogli spariscono o, meglio, vengono fatte sparire”. “Dovresti cambiare agenzia, questa trovata è solo una cattiva pubblicità per te”, si legge ancora.