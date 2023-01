A1, minibus si ribalta lungo la corsia di sorpasso: morto 50enne, quattro feriti

E’ di una persona deceduta – un uomo di 50 anni, originario della provincia di Caserta – e quattro persone rimaste ferite il primo bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì al chilometro 455 nord dell’autostrada A1, in provincia di Terni, circa 5 chilometri prima dello svincolo di Orvieto in direzione Firenze. L’incidente ha coinvolto un minibus con a bordo sei persone che si è ribaltato lungo la corsia di sorpasso per cause in corso di accertamento. Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Orvieto, i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli addetti di Autostrade. Significativi i disagi per la viabilità, con la chiusura temporanea del tratto di A1 e uscita obbligatoria ad Orte.so accertamenti.