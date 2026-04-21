La svolta AI agentica per le piccole e medie imprese: l’innovazione diventa alla portata di tutti, senza barriere di costo e competenze. Un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale in grado di gestire clienti, lead e appuntamenti 24/7.



Al via anche la campagna di comunicazione “MARiO trasforma ogni chiamata in opportunità

Italiaonline, la principale internet company italiana, annuncia il lancio di MARiO, l’assistente virtuale basato su intelligenza artificiale progettato per rivoluzionare l’operatività delle piccole e medie imprese. MARiO non è solo un software, ma un vero e proprio “collaboratore digitale” multilingue in grado di rispondere alle chiamate, acquisire lead e gestire appuntamenti 24 ore su 24, in totale autonomia. Il servizio è disponibile da oggi per le oltre 200.000 aziende clienti di Italiaonline della penisola.

In un mercato dove oltre il 30% dei clienti cambia fornitore se non riceve risposta immediata*, e il 22% dei consumatori inizia ormai la ricerca di attività locali attraverso strumenti di IA**, l’intervallo temporale per costruire una relazione di fiducia non è mai stato così stretto. Questo ha un impatto tangibile sulle performance economiche delle PMI italiane. MARiO risolve.

Basato sulla tecnologia di Vendasta e approvato e adottato in linea con la normativa in materia privacy e alle best practice per soluzioni AI, il servizio interviene per azzerare la perdita di potenziali contatti e trasforma ogni potenziale cliente in un’opportunità concreta. A differenza dei sistemi tradizionali e frammentati, MARiO sfrutta l’infrastruttura “AI Employee” di Vendasta per gestire in modo proattivo il percorso del cliente, combinando i dati esclusivi e proprietari di un’azienda con l’automazione intelligente, al fine di eliminare la complessità delle attività manuali di marketing e operative. Questo approccio si inserisce nella più ampia strategia di Italiaonline volta a dotare le PMI di strumenti di intelligenza artificiale evoluti, capaci di crescere e adattarsi insieme al business di ogni cliente: una piattaforma destinata ad arricchirsi progressivamente di nuove funzionalità per accompagnare le imprese lungo tutto il ciclo di vita della relazione con i propri clienti.

MARiO sostituisce i rigidi menu dei risponditori telefonici con un assistente intelligente in grado di gestire più chiamate contemporaneamente, in un’interazione fluida e intelligente.

Le funzionalità principali includono:

Acquisizione lead 24/7 : risponde istantaneamente via telefono e chat web, in 57 lingue, coinvolgendo ogni potenziale cliente in tempo reale.

Automazione del front office: pre-qualificazione delle lead, gestione delle richieste di appuntamento e organizzazione del follow-up direttamente nel CRM.

Disponibilità dei dati : tutte le interazioni vengono registrate in un database clienti sicuro e ricercabile, per gestire al meglio ogni contatto.

MARiO in TV e nelle città: al via la campagna “MARiO trasforma ogni chiamata in opportunità”

Il debutto di MARiO è accompagnato da una massiccia campagna di comunicazione multicanale, partita il 12 aprile, interamente realizzata dal team Communication & Media di Italiaonline con l’ausilio della stessa IA generativa. La campagna multi-soggetto — declinata nei soggetti “Chef” e “Idraulico” — racconta in modo intuitivo come MARiO semplifichi la vita delle PMI italiane.

La pianificazione, attiva fino al 20 giugno, è distribuita sui seguenti canali:

TV : spot da 30″ e 15″ sul circuito Warner Bros Discovery Italia (Real Time, DMax, Giallo, Motor Trend, HGTV, Food Network e NOVE).

DOOH (Digital Out Of Home) : presenza nelle stazioni metro di Milano, Brescia, Genova e Roma e in 12 aeroporti nazionali tramite il circuito UP TV di Class.

Digital: Presenza capillare sul network Ciaopeople (con video pre-roll e display) e sulle testate di settore Engage e DailyNet .

“Il lancio di MARiO dimostra che l’IA non è più uno strumento riservato alle grandi imprese con ingenti budget. Con questo servizio dimostriamo che una forza lavoro basata sull’IA è una risorsa concreta e scalabile, capace di supportare ogni realtà professionale: dall’idraulico al ristoratore, dall’avvocato al rivenditore locale” – afferma Umberto Poschi Chief Web & Media Services Officer di Italiaonline – “Italiaonline sta definendo uno standard globale che altri fornitori di servizi seguiranno inevitabilmente. Stiamo aiutando le PMI a smettere di gestire le complessità software e concentrarsi sui risultati di business. Siamo particolarmente orgogliosi sia di questo progetto che della sua campagna di comunicazione che riflette non solo il valore di MARiO, ma anche il nostro impegno nel testare nuovi linguaggi per raccontare al meglio quello che facciamo, integrando al 100% l’AI nei nostri processi creativi”.

“Con MARiO trasformiamo l’intelligenza artificiale in un collaboratore reale e accessibile a ogni professionista e piccola impresa. Italiaonline sta tracciando una rotta d’eccellenza che diventerà il nuovo parametro di riferimento internazionale. Stiamo aiutando le imprese a superare la complessità tecnologica per puntare dritto alla crescita e ai risultati.”, dichiara Brendan King, CEO di Vendasta.

* 2026 State of AI-Driven Sales Execution – How action is being rebuilt in the SMB economy – Ricerca Vendasta

**Local Buying Behavior 2026: Search & AI – How AI is reshaping discovery, trust, and local decision-making – Ricerca Vendasta