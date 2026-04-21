La carenza di carburante è “una circostanza straordinaria” e, per questo, non dà necessariamente diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo. Diversamente, se un volo viene annullato a causa dell’eccesivo costo di jet fuel, il diritto al risarcimento sussiste, non essendo quest’ultima una circostanza straordinaria. A dirlo al termine di una videocall con i ministri dei 27 è il commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. Il commissario ha anche aggiunto un dato: “In questa fase il mercato gestisce la pressione e non ci sono indicazioni di ammanchi veri e propri” di jet fuel.

Più in generale il commissario Ue ha osservato che “la nostra legislazione aeronautica prevede già numerose flessibilità, ma comprendiamo che il settore necessita di maggiori garanzie e chiarezza, quindi forniremo indicazioni su queste flessibilità, in particolare per quanto riguarda gli slot aeroportuali, gli obblighi di servizio pubblico e i diritti dei passeggeri. Se la situazione in Medio Oriente dovesse peggiorare e queste flessibilità non fossero più sufficienti, proporremo modifiche temporanee alla legislazione”.