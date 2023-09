A1, scontro tra cinque auto: 11 km di coda tra Incisa e Firenze Sud

Code in diminuzione sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze sud in direzione nord, dove è stato risolto l’incidente (uno scontro tra cinque auto) avvenuto all’altezza del chilometro 319, attorno alle 16.15 che ha visto coinvolte cinque autovetture. Attualmente il traffico transita tutte le corsie disponibili, con code di 10 chilometri. Lo fa sapere Autostrade per l’Italia che comunque consiglia ancora agli utenti diretti verso Firenze di uscire a Valdichiana per poi proseguire sul raccordo Siena Bettolle in direzione Siena, rientrando in A1 a Firenze Impruneta.