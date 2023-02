Una donna di 56 anni è stata accoltellata alla gola, all’addome e alle gambe dal compagno di 62 anni a Cinisello Balsamo (Milano), tra via Testi e via Gorki. L’aggressione è avvenuta stamani in strada, nel parcheggio del centro commerciale Aumai. Le condizioni della donna sono ritenute gravi ma stabili, al momento è ricoverata all’ospedale Niguarda.

Accoltella la compagna alla gola e all’addome

Al caso lavorano i carabinieri, che hanno bloccato il marito aggressore. Secondo quanto appreso finora, le cause potrebbero essere legate a una lite provocata da problemi economici della coppia.

L’uomo, Marco Gilona, 62 anni, è stato catturato dai Carabinieri su segnalazione di un passante,. Ora è sotto arresto con l’accusa di tentato omicidio.

La coppia è residente in zona Quarto Oggiaro, a Milano, e la loro abitazione risulta sia stata pignorata di recente. L’aggressione è avvenuta attorno alle 11.20 all’interno di un parcheggio pubblico in un controviale di viale Fulvio Testi, all’altezza del civico 11.