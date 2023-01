Ad Agropoli multe fino a 500 euro per chi fa volare in cielo palloncini (foto ANSA)

Fino a 500 euro di multa per chi abbandona nastri colorati e palloncini. Il sindaco di Agropoli, in Cilento, Roberto Mutalipassi, ha firmato un’ordinanza su proposta dell’assessore all’ambiente Rosa Lampasona.

Divieto di nastri e palloncini ad Agropoli

Il motivo del provvedimento è quello di evitare che nell’aria si disperdano oggetti in plastica o gomma che poi vanno a contaminare l’ambiente. Questi, infatti, possono finire nelle aree verdi o in mare con un impatto negativo.

I palloncini, ad esempio, possono volare per chilometri prima di finire a terra o in mare e i suoi frammenti rischiano di essere ingeriti da uccelli, pesci o altri animali presenti in natura.

L’ordinanza

“La volontà di questa amministrazione è di voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di conservazione del territorio”, fanno sapere da palazzo di città. Di qui il provvedimento del sindaco che dispone il divieto di abbandono di rifiuti, di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiali simili che possano disperdersi nell’aria o nell’ambiente. Per i trasgressori multe da 25 a 500 euro.

