La Polonia vieterà all’aereo del primo ministro slovacco, Robert Fico, di sorvolare il suo territorio durante il viaggio verso Mosca per la parata del 9 maggio. Lo hanno riferito all’agenzia russa Ria Novosti fonti negli ambienti diplomatici polacchi. La fonte che ha parlato all’agenzia ha spiegato che “la richiesta di autorizzazione al sorvolo dell’aereo del primo ministro slovacco è in fase di valutazione formale e continuerà ad esserlo per un certo periodo, ma nessuno intende concederla. È certo al 100%”.

Fico, lo scorso 15 marzo aveva la sua presenza alle celebrazioni del Giorno della Vittoria nella capitale russa. Prima della Polonia erano stati i paesi Baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, a chiudere lo spazio aereo al volo del premier slovacco. La decisione era stata accolta con favore dall’Ucraina. Il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, su X aveva ringraziato questi Paesi “per aver assunto una posizione ferma contro l’uso del loro spazio aereo per rafforzare i legami con la Russia” e ha invitato altri Paesi a seguire il loro esempio”. Sybiha aveva poi invitato gli altri Paesi a seguire l’esempio degli stati baltici ed aveva concluso dicendo: “Compensiamo la mancanza di coscienza con la mancanza di vie aeree”.