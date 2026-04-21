Una coppia di Temecula, in California, si è svegliata sabato mattina e si è trovata una mongolfiera con a bordo 13 persone nel proprio giardino. Il pilota ha dichiarato di aver dovuto effettuare un atterraggio di emergenza poiché la mongolfiera aveva esaurito il carburante. Non sono stati segnalati feriti. La padrona di casa, Jenna Perrin, si è detto sollevata che “non abbiano preso né l’albero né la villetta” riuscendo a sfiorare la recinzione e atterrando in un giardino di soli tre metri di lunghezza.

Hunter, il marito di Jenna, in quel momento stava guardando la tv. Sua moglie stava invece facendo yoga. Non si erano accorti di nulla malgrado il forte rumore. Ad avvertirli della presenza della mongolfiera è stato un vicino.